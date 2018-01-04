生育環境友善程度 上班族平均只給37.6分

2018-01-04 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



上班族對於國內生育環境的信心不足。 聯合報系資料照 分享 facebook 今年元旦出生新生兒人數較去年減少，少子化已成國安危機，儘管中央到地方都大推政策搶救生育率，但人力銀行公布的上班族生育困境記者會發現，對於台灣生育環境友善程度，高達八成六上班族給分60分以下，整體平均只有37.6分，顯示出上班族對於國內生育環境的信心不足。已婚已生受訪者中，高達八成五是雙薪收入，認為家庭月收入至少要7萬8599元才養得起一個孩子。

到底該如何提升台灣生育率？已婚、已生的上班族認為，「鼓勵企業實施彈性工時」(57.4%)，讓員工可以彈性運用上下班時間，以配合家庭作息，是最實際的作法；其次則是「加碼育兒津貼」(52.9%)、「提高薪資水準」(49.3%)、「鼓勵企業提供育兒場所」(48.5%)及「加碼幼兒學費補助」(47.4%)。

1111人力銀行調查顯示，為人父母及已婚的上班族中，有高達七成七表示，不曾因為結婚/懷孕而遭受不平等對待，顯見隨著職場平權的逐漸落實，但仍有23%曾經因為結婚或懷孕而在職場上遭受不平等對待，主要以「明顯感受到不友善的態度/言語」(9.6%)、「被同事/主管以強硬行為加以為難」(6.6%)及「被暗示會不利於職涯發展」(4.4%)。

調查指出，有超過半數的上班族因為結婚/懷孕而改變原來的職涯規劃，進而選擇「轉職，另找可以配合家庭型態的工作」(28.7%)、「留職停薪/請育嬰假」(15.4%)及「申請轉調部門或調整職務內容」(6.6%)。

除了職場對生育不友善，調查發現，已婚又已生受訪者，85%都是雙薪族，認為家庭收入至少7萬8599元才養得起孩子，其中還有32%認為家庭月收入要10萬元以上才足夠。已婚無子女上班族，尚未生育的原因是「擔心養不起」、「不想改變現有生活模式」、「經濟狀況不允許」。