台灣是低薪鬼島？ 網傳三種行業年薪破百萬

2018-01-04 12:59 聯合新聞網 綜合報導



面對台灣嚴重低薪問題，一名網友特別詢問「哪些工作感覺不起眼，可是實際賺很多」此文一出引發網友熱烈，並回應稱「這些行業」賺很大。圖非當事人，示意圖為台北果菜批發市場賣菜攤販。 報系資料照 分享 facebook

台灣近年來薪資停滯，在許多年輕人眼中台灣早已淪為「低薪鬼島」，人才外流嚴重。今（4）日有網友在mobile01討論區發文，詢問「哪些工作感覺不起眼，可是實際賺很多的呢？」此文一出，引發網友熱烈分享許多外表低調、年薪卻上看百萬的工作，並點名三種行業「賣吃的小本生意、專業技術人員、網路紅人」都賺很大。

許多網友指出做吃的小本生意非常好賺，「賣炸的啊，你看起來不起眼的攤子，月入5～60萬根本沒問題」、「做菜市場百萬只能說是入門」、「很多人可以靠做夜市買豪宅是真的」，但他們也提醒關鍵還是生意要好，因為觀察下來因為經營不善而收店的人也不少。

另外，也有網友指出專業技術人員收入頗豐，「水電，鐵工，玻璃，泥作，冷氣，先決條件要技術好，功夫好不怕沒工作做，市場需求很大只是很多人不願意做，我認識的沒有人年收入低於200萬」，不過這類工作在幾十年前就領同樣的薪水，「沒有調薪過，甚至還被調降」。

除了上述工作外，也有網友點名新興職業YouTuber，並提及先前一位YouTuber大膽公開自己的收入「9個月破340萬」，而「新鮮知識筆記本」也曾計算眾多YouTube頻道開創以來所累積的觀看次數，並公開數據顯示多名YouTube光這部分就已賺進千萬收入。

富比世Youtuber收入排行榜（圖／經濟日報） 分享 facebook

不過許多人仍表示網路上的言論看看就好，「不少人都靠想像力跟謠言發文，或許做點田野調查會讓你大改觀」，並中肯指出即使進入相同行業，也不會所有人境遇都如出一轍，直接打臉稱「聽說的都賺很多，自已賺來的，才是自己的」、「真的是行行出狀元，問題是你是狀元嗎？還是只是累贅？因為你不想在這行付出，所以身為累贅的你做哪一行都不會賺的」。