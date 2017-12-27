新北製作「慣老闆地圖」 求職先比對

2017-12-27 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



新北市勞工局在勞動雲網站推出「新北市違法雇主熱度圖」，勞工求職可交叉比對把關。 記者施鴻基／翻攝 分享 facebook

新北市勞工局利用5年近7000筆勞檢結果，依違法雇主登記地址納入繪製「新北市違法雇主熱度圖」，內容涵蓋雙北市，求職者可先上網查看求職點是否有問題？再到違法雇主名單中交叉比對查詢，就可避免被欺侮勞工的「慣老闆們」殘害。

勞工局長謝政達說，新北勞動雲把書面資料升級成「視覺化」地理圖資，違法公司聚集空間、程度一目了然，民眾也可用「勞動檢查立即GO」以手機隨時舉報「慣老闆」。

勞工局推動資料開放，去年「違法雇主查詢」最受好評；民眾只要輸入關鍵字，就能查詢公司過去是否違反勞動法令挨罰？但有時公司登記名稱會轉換，或子公司代徵人狀況，因此今年進一步研發「慣老闆地圖」，可交叉比對。

秘書室主任李文煥說，「違法雇主熱度圖」依2013至2017年勞動檢查結果繪製，可看出違法事業單位分布情形，堪稱為「慣老闆破解秘笈」，目前須依年度細分，會再整合系統，推出全年度選項。

這5年近7000筆勞檢資料包括違反勞基法、性別平等法及職業安全衛生法，以顏色深淺區分違法雇主的分布密度，顏色越深代表當地違反勞動法令的公司家數越多；舉例來說，中和、新莊區特定地域呈現紅色塊，就代表慣老闆分布較為密集。