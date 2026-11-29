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12月起4生肖好運擋不住！屬雞升官掌權、屬龍獎金拿到手軟
《搜狐網》運勢專欄指出，從12月1日起，蛇、雞、猴、龍4生肖運勢逐漸走旺，不僅先前停滯的工作可望出現轉機，財運也有所提升，有人獲得貴人引薦、打開事業版圖，有人則迎來分紅、獎金入帳。
生肖蛇
屬蛇者擅長長遠布局，做事沉穩，前陣子卻因外在變數而導致事業進展緩慢。12月起，過去默默耕耘的成果有望逐步顯現，正財收入趨於穩定，長期布局的收益也有機會陸續入袋，經濟壓力隨之減輕。
感情方面，單身者有望在熟悉的生活圈遇見契合的對象，從朋友慢慢發展成戀人；已有伴侶者則願意打破沉默，主動說出內心想法，化解先前累積的隔閡。
生肖雞
屬雞者前陣子容易遇到合作生變、專案競爭激烈等問題，即使投入大量心力，回報仍不如預期。12月起，有望獲得高層主管或業界人士引薦，接觸過去難以取得的人脈與資源，讓擱置已久的計畫重新啟動。
上班族有機會在競標、商務洽談中脫穎而出，甚至獲得升遷、掌握決策權的機會；創業者則有望拿下重要訂單，進一步擴大事業規模。
生肖猴
屬猴者先前不少合作案及收益延後兌現，只能耐心等待。12月起，長期經營的客戶與合作關係有望開花結果，延宕的合約、款項也可望陸續落實。
職場上的專業表現將受到主管注意，有機會接手重要專案；自行創業或接案者則有望取得高價值的長期合作，為未來建立更穩定的收入來源。
生肖龍
屬龍者有膽識、敢於挑戰高難度目標，先前卻因競爭激烈、外部變數過多，難以充分施展才華。12月起，財運有望明顯回升，專案獎金、分紅及長期訂單的利潤可望集中入帳。
除了工作收入，屬龍者也有機會接觸具長期發展潛力的合作案，拓展收入管道。家庭運勢同樣看好，有望收到期待已久的好消息，生活逐漸步入順境。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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