殺破狼2026年11月30日～12月6日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的太陽相位良好，到海外旅遊，每天都是好天氣，拍出來的影片與照片都很美麗。某些白羊座會在異國遇到對你十分熱情的人，獲得很愉快的款待。

金錢運方面，金星進入財務宮位，偏財運頗佳，收到簡訊通知，可能是水電費、電信帳單中了獎，讓你覺得很驚喜。有投資習慣的白羊座，投資標的起死回升，資金慢慢賺回來。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到天王星影響，工作突發狀況太多，經常要加班收拾爛攤子，某些白羊座職場氣氛不佳，上司經常亂發脾氣，或是有太多不合理的要求，使得你對於上班感到倦勤。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到金星影響，被人損毀了愛車，或是居住空間漏水，對方拒不負責，會需要執法人員幫忙協調賠償相關事宜。某些白羊座與朋友發生財務糾紛，雙方不歡而散。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的太陽相位良好，會獲得一筆保險公司的紅利或是理賠，經濟狀況大幅改善。有投資習慣的金牛座，投資標的轉虧為盈，長線可期，對市場充滿信心。

感情運方面，金星進入感情宮位，與喜歡的人關係更進一步，雙方會希望以結婚為前提交往。感情穩定的金牛座，情感對象常帶一些喜歡吃的小點心一起分享，會有一種甜甜的小確幸。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到水星影響，和家人溝通不良，選擇冷戰，自己生悶氣。某些金牛座居住空間有生活必備的電器壽終正寢，需要花很多錢換新。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到進入夥伴宮位的金星影響，上司或同事做事情不知變通，一起合作會感到很束縛。某些金牛座則是不斷收拾他人爛攤子，經常需要加班。

雙子座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的太陽相位良好，與喜歡的人關係明朗化，雙方決定正式交往，感情穩定的雙子座，會把情感對象介紹給週遭的親朋好友認識，兩人有意以結婚為前提交往。

工作運方面，金星進入工作宮位，階段性任務告一段落，終於可以休個長假，或是工作量輕鬆許多，心情愉悅。某些雙子座則是承接光鮮亮麗又輕鬆的案子，羨煞許多同事。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星與命宮的天王星相位不良，會與親人吵架，故意和他們唱反調，使得家庭氣氛不太好。注意居住空間電器、爐火的使用，並注意門戶安全，避免宵小闖入。

健康運方面，水星與金星本週齊聚健康宮位，當心病毒感染，或是著涼感冒，引發喉嚨發炎，呼吸系統不順。在命宮的天王星相位不良，需注意扁桃腺的問題，恐會造成發燒症狀。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的太陽相位良好，特殊的工作能力在職場受到突顯，也讓眾人對你刮目相看。土星與海王星呈現合相，目前正在轉換新領域的過渡時期，許多事情越做越順心。

感情運方面，金星進入戀愛、娛樂宮位，與喜歡的人發展順利兩人關係更進一步。某些巨蟹座，會搶到想參加的演唱會門票，或是參加各種追星活動，可與偶像近距離接觸。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到在娛樂、子女宮位的水星影響，為了追星，買了很多週邊商品，荷包大出血。某些巨蟹座則是會把錢花在小孩或寵物身上，所費不貲。

交通運方面，火星進入交通宮位，交通工具不斷故障，會想換新車了。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率比較高，不論走路、駕車或搭乘大眾運輸系統，皆需特別注意安全。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的太陽相位良好，與喜歡的人關係明朗化，兩人會互相告白，進入交往階段。某些獅子座最近不斷參加各種演唱會活動，與偶像近距離接觸，還有很多話題與同好互相討論。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，本週與水星齊聚，會把換季的棉被、寢具拿出來使用，並開始調暖空調，整個居住空間暖洋洋的，有一種幸福的感覺。某些獅子座則是換了新的大型家電，生活方便許多。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到在人際關係宮位的天王星影響，當心個資外洩，被不明人士轉帳盜領好幾萬元。某些獅子座則是在交際應酬上的花費太多，擠壓到生活費用。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位不良，出門在外會遇到一些精神狀況有問題的人，被嚴重騷擾，受到驚嚇。某些獅子座則是買東西的時候遇到態度很差的店員，好心情都被破壞了。

處女座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的太陽相位良好，會和家人團聚一起吃飯，亦或是一起出門旅遊，享受天倫之樂。某些處女座則是家中換了一台大型家電，生活感到煥然一新。

旅遊運佳，金星進入旅遊宮位，會預訂高級的溫泉旅店，享用各種舒適的設施，並品嚐當地的美食。某些處女座會搭乘遊輪或是觀光火車，在華麗的空間放空，欣賞各種美景。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到火星影響，職場突發事件頻傳，不斷疲於奔命去救火，還得寫一堆報告交代事情原委。某些處女座則是常常臨時需要加班，很多下班後想做的事情被迫取消。

健康運方面，火星在命宮行進，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，身體有過勞的傾向，某些器官會突然發炎。土星與海王星在疾厄宮位呈現合相，某些處女座正在與慢性疾病長期抗戰。

天秤座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入金錢宮位，手頭較為寬裕，會花錢買些小廢物犒賞自己，或是特地去某些餐廳品嚐美食，讓生活充滿愉悅的小確幸。某些天秤座薪資獲得微調，或有額外的工作加給。

旅遊運佳，在旅遊宮位的太陽相位良好，計畫出行的日子，天氣都非常舒適，可以順利到想朝聖的景點打卡，某些天秤座旅行時會獲得當地人熱情的款待，感覺很愉快。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的冥王星受到在金錢宮位的金星影響，會購買昂貴的禮物送給喜歡的人，但對方的反應有些冷淡。某些天秤座為了得到偶像限量商品，不惜花更多的錢跟他人收購。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到在秘密宮位的火星影響，論文、報告或是作業用ＡＩ生成被退件重寫，需要在短時間內收集足夠的資料並撰文，得不償失、悔不當初。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，與喜歡的人關係更進一步，心情愉悅。單身的天蠍座會邂逅怦然心動的對象，每天看到對方會成為你非常期待的事情，日子會過得比較有樂趣。

金錢運方面，在金錢宮位的太陽相位良好，薪資會獲得微調，或是得到為數不少的加班費用。某些天蠍座荷包充裕，會想品嚐美食犒賞自己，或是買些喜歡的奢侈品，滿足物質慾望。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到在財務宮位的天王星影響，容易因為個資外洩，帳戶資金被盜領，向任何主管機關求助無門。某些天蠍座會與人發生財務方面的糾紛，借出去的錢討不回來，覺得不太愉快。

工作運方面，在工作宮位的土星與海王星呈現合相，同時在志業宮位的木星受到水星影響，儘管工作已經十分克盡職守，卻總有人說你閒話，讓你感到很委屈，想遠離有毒的職場環境。

射手座：

整體運勢

遠行運佳，木星在遠行宮位行進，同時火星離開遠行宮位，在海外工作、留學、打工渡假、交換學生的射手座，會找到生活機能較好的地方暫時落腳，異國的生活更加順利。

學業運方面，木星在學業宮位行進，同時火星離開學業宮位，目前作的研究、書寫的論文，受到指導者的重視，可登上重要的國際期刊。某些射手座在學校考試成績，或是對外的各種比賽表現優異，會獲得更好的升學資源。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到在夥伴宮位的天王星影響，合作夥伴或同事常突發奇想，做些背離流程的變化，造成你的困擾。某些射手座則是想研發的項目，無法獲得上級批准，感覺受限。

感情運方面，在感情宮位的天王星受到火星影響，會覺得情感對象忽冷忽熱，不知對方的想法，容易因此跟他發脾氣，但被對方冷處理。某些射手座則是被對方惡作劇，感覺並不有趣。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，會被人請客吃飯，或接受很多餽贈，覺得很愉悅。某些摩羯座會在社群媒體上獲得很多關注，所分享的影片或一段話，獲得很大的迴響。

金錢運方面，木星在財務宮位行進，火星離開了財務宮位，會獲得一筆資金，解決財務漏洞。有投資習慣的摩羯座，虧損終於止跌回升，長線可期，慢慢將投入的資金賺回來。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到火星影響，職場經常有突發狀況，造成許多人措手不及的問題。某些摩羯座辦公室氣氛不佳，充滿了各種怨氣，在有毒的環境裡感到極大的壓力。

遠行運方面，火星在遠行宮位行進，到海外旅行排了太多想看的景點，每天都十分勞累，反而無法放輕鬆享受行程。某些摩羯座在外地水土不服，一路都在生病，敗興而歸。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，會承接一個光鮮亮麗的職務或任務，享有比其他人更多的資源，工作對你而言駕輕就熟，受到上司與同事的期待。某些水瓶座則是會把休假在年底以前休完，可暫時輕鬆一陣子。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽相位良好，在群媒體說的話受到許多人認同，突然增加了很多追蹤者。某些水瓶座遇到一些困難，可獲得貴人伸出援手幫忙，渡過難關。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的天王星受到火星影響，與喜歡的人會因為價值觀的落差，不太愉快，甚至引發較為激烈的爭執。某些水瓶座的小孩或寵物身體狀況不佳，在醫療費用花很多錢。

健康運方面，火星在疾厄宮位行進，火氣較大，容易長痘痘、生口瘡，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時可能會有一些器官發炎的現象，嚴重的話甚至需要動手術治療，這段時間注意身體健康以及人身安全。

雙魚座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，預訂海外的高級旅店，享受裡頭的設施，品嚐當地的美食，並在舒適的空間欣賞冬季的美景。某些雙魚座則是旅行時會有異國桃花追求，讓你頗為心動。

工作運方面，在志業宮位的太陽相位良好，在工作領域的表現突出，能力受人肯定。某些雙魚座會因為卓越的能力而受到賞識，升任領導或管理階層，成為職場中重要的角色。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到在家宅宮位的天王星影響，與情感對象會因為雙方家庭的問題爭執，夾在伴侶與家人之間兩面不是人。某些雙魚座情感關係受到親人干預，甚至為你安排相親對象。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與海王星呈現合相，由於理財的方式十分不理性，造成生活費用總是透支，手上的存款逐漸減少中。某些雙魚座收入減少，花費卻不知不覺一直增加，覺得錢不夠用。

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