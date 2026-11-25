12月初財運開始升溫！搜狐網分享，有3個生肖即將迎來進財好時機，不只有薪資、獎金入帳，還有舊帳回收、客戶訂單及意外之財，錢從不同管道湧入，讓荷包愈來愈有感。

生肖羊／績效變現 追回舊帳

屬羊的人個性溫和、做事細心，過去雖然努力付出，收入卻容易被生活開銷分散。12月初正財運轉旺，在職者有機會因工作表現受到肯定，迎來績效獎金、加薪或額外補貼；做生意、服務業的人則有老客戶回流、熟客介紹新訂單的機會。偏財方面，先前借出去的錢有望追回，閒置物品出售也能增加收入，讓小錢慢慢累積成一筆收穫。

生肖豬／年終豐厚 貴人帶財

屬豬的人待人真誠，平時人緣不錯，但過去容易因家庭與人情支出而存不到錢。12月初正財收入穩定，有機會迎來年終獎金、公司福利、薪資補貼等進帳。偏財則來自人脈與貴人，親友可能帶來兼差、合作或新的賺錢機會，也有機會收到紅包、禮物或親友餽贈。只要把握機會，並減少不必要的人情開銷，存款有望逐漸增加。

生肖蛇／尾款進帳 分紅滿滿

屬蛇的人擅長布局，做事有耐心，只是過去投入的心力不一定能立即看到回報。12月初終於有機會迎來收成，正財主要來自先前承接的專案結算、合約尾款、業績獎金及工作分紅；做生意的人則可能因長期客戶下單、合作案順利成交而增加營收。偏財方面，過去布局的長期投資或計畫有望逐步看到收益，讓原本等待已久的回報陸續落袋。

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