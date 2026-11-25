台灣有很多人離鄉背井工作，有些人北漂，有些人則到海外發展，其實從星座看也有跡可循。睿光老師在《命運好好玩》分享，有三個星座特別適合到異地發展，快看看你上榜沒。

第三名 雙子座

雙子座既聰明、學習力又很強，海外適應力強。雙子腦筋轉很快，反應也快，到外地生活很容易適應，不太會有水土不服，容易想家的問題。

第二名 水瓶座

水瓶座特立獨行，不受家庭親情牽絆。一般來說，水瓶座的人比較做自己，他們受到親情的羈絆或情勒，也會比一般人少，再加上水瓶座隨遇而安的個性，突然有了外地發展的機緣也就去了。

第一名 射手座

射手座是天生冒險家性格，從小就喜歡往外跑。射手天性就喜歡遠行，要他們守在家鄉很困難，因此很多射手座早早就到外地念書、工作發展。

老師補充，如果出生時間落在中午十二點到下午兩點，這種人的太陽星座會落在第九宮，也就是海外宮，也會天生就容易往外跑，如果又正好是上面三星座，這些特質會更明顯。

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