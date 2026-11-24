離開輝達不到兩週，黃仁勳又回來了！這段時間不只他的人生充滿戲劇性，全球股民的心情恐怕也跟著坐了一趟雲霄飛車。看了一下黃仁勳的星盤，發現他還真有幾個容易讓人生峰迴路轉的配置。

越是出乎意料，越有發展的機會

黃仁勳是水瓶座，而且他的太陽與天王星形成對分相。

天王星在占星學中代表突變、改革、創新，以及打破既有的秩序。

受到天王星強烈影響的人，人生往往比較難按照一般人的劇本走。你以為他已經沒有什麼變化了，沒想到過幾天，整個局勢又翻轉過來。當然，這也包含了反過來的情況。明明一切都發展得很好，卻可能突然發生意想不到的變故。

這類人有一個優勢，就是當原本的規則被打破時，他們反而比較有機會找到新的發展方向。

成就大，人生的考驗也大

黃仁勳的星盤中，火星獅子、土星水瓶與海王星天蠍之間，也形成了相當強烈的拉扯。

這三個星座有一個共同的特質，就是非常固執！

這樣的星盤配置，有很強的個人意志，不容易因為外界的反對或現實的困難，就放棄自己認定的方向。

但有趣的是，這種性格既可能是他創造巨大成就的原因，也可能是他人生中遇到重大麻煩的原因。

敢想一般人不敢想的未來

黃仁勳的木星在雙魚座，又與海王星形成好的位置。

這類配置很有想像力，而且容易對未來抱持遠大的理想。

仔細想想，黃仁勳這些年來帶給市場的，除了晶片與技術之外，還包括人們對於人工智慧未來發展的想像。

能夠讓別人也相信自己所描繪的未來，是這類星盤配置很有意思的天賦。

當然，這樣的特質也可能讓自己或別人對未來過度樂觀。

所以，黃仁勳的星盤在占星上並不算是一張安穩舒適的星盤，卻是一張很有突破性、充滿變數的星盤。

有些人的好運來自一輩子安安穩穩，有些人的機會卻是在局勢混亂、原有秩序被打破的時候才出現。

只是這種充滿戲劇性的人生，就算有機會創造非常大的成就，恐怕也不是每個人都消受得起的。

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