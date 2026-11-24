有些人平時精打細算，看似小氣，但朋友有難時，他們卻比誰都大方。《搜狐網》運勢專欄指出，金牛座、雙子座、處女座及射手座的女性，平時雖然喜歡省錢、占點小便宜，但相當重視友情，關鍵時刻絕不會袖手旁觀。

金牛座

金牛座女勤儉持家，買東西習慣貨比三家，能用折價券就絕不原價購買，與朋友聚餐也會仔細研究哪種套餐最划算。不過，她們對金錢的計較並不代表吝嗇，若朋友遇到經濟困難，只要能力所及，她們便願意伸出援手。

金牛座女尤其重視長久累積的信任，不會為了眼前利益犧牲友情，雖然不擅長說暖心的話，卻是值得依靠的對象。

雙子座

雙子座女喜歡開玩笑，偶爾會拗朋友請喝飲料，或為了幾張折價券研究半天，但比起金錢得失，她們更享受朋友間輕鬆有趣的互動。

當好友遇到麻煩時，她們擅長運用人脈及資訊優勢提供協助，無論是介紹工作機會、分享副業管道，或是分析人際問題，都相當積極，往往嘴上還在吐槽朋友，私下早已開始想辦法解決問題。

處女座

處女座女凡事講求公平，聚餐時會仔細核對帳單，出遊前也會做好預算，容易被認為斤斤計較，但她們認為金錢往來越清楚，友情才能走得長久。處女座女十分重視承諾，不會輕易答應別人的請求，但只要答應就會盡力做到。

若朋友生病或遭遇工作瓶頸，她們也會主動提供實質協助，將關心落實在生活細節中。

射手座

射手座女個性大剌剌，喜歡蹭朋友的零食，偶爾占到小便宜就能開心半天，但真正需要花錢出力時，她們反而相當爽快。

射手座女最見不得好友受委屈，無論是失戀、工作受挫，或是遭受不公平待遇，她們往往第一時間挺身而出，甚至願意放下手邊的事情趕去陪伴。對她們而言，幾塊錢可以拿來開玩笑，真正的友情卻不能拿來計算得失。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。