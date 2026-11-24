民俗專家廖大乙常與民眾分享宗教民俗觀點，陪同「遊學太子爺」遊走全台駐廟，他近日公開徵才以月薪10萬元徵求乩童，每個月上班8天、每天2小時，等同時薪6250元，但有不向信徒收錢、不標會搞直銷、向神明問事準確等3大門檻。

廖大乙本身從事園藝業，對宗教民俗及風水地理涉獵鑽研，因感念過往受神明提點改運，秉持「信仰是習性，談錢非宗教」為信念，常與十方大眾分享節令運勢及時事分析，也為神明服事，長期陪同「遊學太子爺」遊走全台駐駕廟宇。

遊學太子爺則有別於多數神尊，不坐轎也不募款，不燒紙錢也不放鞭炮，絕不以此賺錢牟利，由於「無殼」沒自己的宮廟，全台跑透透，四處遊歷駐駕，甚至曾登上玉山主峰，50年來已駐駕共1111間不同的宮廟，目前駐駕嘉義東石先天宮。

廖大乙近日在先天宮公開徵才，喊出以月薪10萬元徵選乩童，原則上，每個月上班8天、每天2小時，等於1個月只上班16小時，時薪達6250元，還有勞保 及年終2個月。但想成為月薪10萬元的乩童，也有3大條件門檻。

廖大乙說，由於未來乩童可能隨遊學太子爺駐駕各廟宇，或是各地廟宇需求，至全台各地為信眾服務，因此乩童必須具備向神明準確問事的能力，所以乩童要能答對問事信眾的姓氏、該廟宇的對聯、廟宇內有多少神尊等將是入門基本考題。

而錄取後駐駕廟宇協助問事，不得向信徒收費，也不能標會和做直銷，廖大乙強調，性別不拘，男女老少皆可，無學歷年齡限制，評選全程錄影，只要滿足3大門檻都可至「遊學太子爺 廖大乙」臉書專頁（facebook.com/99prince）報名應徵。

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民俗專家廖大乙（右）常與民眾分享宗教民俗觀點，陪同「遊學太子爺」遊走全台駐廟。圖／廖大乙提供