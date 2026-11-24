2026年12月7日迎來大雪節氣，進入庚子月後，與丙午馬年形成「子午相沖」，命理上認為容易出現變動與人際摩擦。老師建議年底凡事不宜操之過急，與其急著衝，不如先守手中成果。命理師柯柏成提醒4生肖要特別留意，另有3生肖有望獲得貴人相助，年底也可把握3招開運，守住財庫、平安迎新年。

❄️大雪後四生肖要注意

生肖馬／避免衝動決策 注意車關

生肖馬遇上子午相沖，工作和生活容易出現變動，交通安全也要特別留意，尤其不宜因一時情緒做出重大決定。感情方面也要避免意氣用事，以免衝動之下說出傷人的話，如果生日在這個月就更要注意交通意外以及意外刀傷等。

生肖鼠／保守理財 避與長輩長官口角

生肖鼠正逢本命月份，又與年太歲相沖，財務上宜保守，不適合貿然擴張或進行高風險投資。明年還有子未相害的影響，與長輩、主管相處時更要謹言慎行，避免因溝通不良增加摩擦。

生肖羊／人情壓力大 金錢借貸要白紙黑字

生肖羊受到子未相害影響，要留意人情壓力、金錢借貸及口頭承諾，重要事項最好留下書面紀錄。健康方面可安排健檢，提早發現問題、及早處理，避免一味拖延。

生肖兔／說話容易產生誤會 要謹言慎行

生肖兔逢子卯刑，容易因言語、禮節或觀念不同產生誤會，與家人、同事相處時宜多點耐心。若近期若要拜訪另一半家人，也要留意彼此家庭背景與生活習慣的差異，避免無心之言造成尷尬。

❄️大雪後四生肖迎好運

生肖牛／六合貴人 合作更容易有收穫

生肖牛逢子丑六合，容易得到貴人幫助，尤其可能遇上不張揚的暗中助力。這段時間適合廣結善緣、與人合作，也有利於處理年底尚未完成的工作，別小看平時累積的人情，關鍵時刻可能派上用場。

生肖龍／人脈開展 適合整合資源

生肖龍是申子辰三合局之一，大雪後有利於拓展人脈、規劃事業及整合資源。若有合作機會或新的工作方向，可以多方交流、評估可行性，為接下來的發展預作準備。

生肖猴／靠智慧破局 找到新方向

生肖猴同樣受申子辰三合助力，有利於發揮智慧、解決眼前難題。若原本遇到瓶頸，不妨換個角度思考，或尋求不同領域的合作，有機會找到新的突破方向。

❄️大雪開運3招

第一招：紅包藏六枚硬幣

冬季五行屬水，洛書以一、六為水數。大雪當天可準備6枚乾淨硬幣，放入紅包袋，收藏在家中存放財物的地方；12月16日天赦日，再依原本開運方式加入168枚煮錢水硬幣，象徵冬藏聚財。

第二招：住宅北方宜靜不宜動

2027年丁未年的五鬼煞方在正北方，大雪後又進入子月，住宅北方不宜敲打、鑽牆或大興土木。保持環境整潔、乾燥即可，不必刻意擺放流水或大型魚缸催財。

第三招：喝熱飲養身養福

冬季重視閉藏養生，大雪當天可煮紅豆湯或桂圓紅棗茶，在家中西南方飲用。照顧好健康、守住財富與家庭和諧，就是迎接新一年最重要的開運準備。

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