聽新聞
0:00 / 0:00
1123-1129唐綺陽星座運勢週報：處女容易成焦點 天蠍事業有貴人
【唐綺陽星座運勢週報11/23-11/29】
重要星象：火星衝刺、火星進處女
本週火星衝刺，社會氛圍熱鬧的同時也容易有衝突，多留意刀火意外。星盤中有星落在28至30度者，感受可能更明顯，情緒起伏相對較大。火星進處女，處女座特別忙碌，凡事容易成為焦點，職場環境與勞工相關議題也更受關注。
十二星座個別影響
獅子：工作別太自我設限，感情試著敞開心扉
處女：忙碌之餘留心健康，感情問題需要正視
水瓶：工作考驗應變力，感情各退一步好溝通
雙魚：工作認清現實迎轉機，感情有利做決定
牡羊：工作從善如流化衝突，感情宜主動溝通
雙子：意見碰撞帶來火花，感情忙碌中易疏離
天蠍：事業頗獲貴人相助，感情需花時間經營
魔羯：工作多點感性更順利，感情要展現溫暖
金牛：職場上有女性貴人，感情務實缺少浪漫
巨蟹：工作適合居中調節，感情隨緣反而順利
天秤：與老班底合作順利，感情多從朋友升溫
射手：團隊感情好合作順，感情受關注被催促
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。