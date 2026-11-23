進入十一月底，天氣真的變冷了。看著滿街的「黑五折扣」廣告，再看看自己見底的錢包，是不是覺得心跳都漏了一拍？別光顧著清空購物車，其實這禮拜的市場，正湧入一股強大的年底結帳熱錢。有些在日常崗位上，默默打拼的上班族與小頭家，業績突然迎來驚人的大躍進。想知道自己有沒有搭上，這班提早發放的年終獎金列車嗎？趕緊來看看最新的財富榜單！

2026-11-23 08:48