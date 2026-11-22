「小雪」節氣今（22）日下午3時24分到來，命理師楊登嵙提醒，這半個月生肖屬豬、兔、羊、蛇的民眾容易小病小痛不斷，應少吃油炸等濕熱食物。他也從命理角度，提出開運養生建議，例如進補要分寒熱、出門戴帽子保暖，以及天冷也別緊閉門窗，幫助民眾平安過冬。

楊登嵙表示，古籍群芳譜記載，「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也」，意思是天氣轉冷，降水由雨轉為雪，但地面還不夠寒冷，雪量不大，因此稱為「小雪」。屬豬、兔、羊、蛇者這段期間也容易因過度勞累而神經緊張、失眠多夢，多留時間放鬆休息即可。

飲食方面，楊登嵙說，冬季進補要區分寒熱，燥熱食物吃多了容易上火，宜遵循「秋冬養陰」原則，不宜生冷也不宜燥熱。

白菜、蘿蔔等涼性食物應煮熟再吃；辣椒、胡椒等辛辣食物則宜少吃，以免皮膚乾燥。蘋果、橘子、紅棗、蓮子、栗子、木耳等都是適合的選擇，長者可多攝取雞蛋、豆腐等優質蛋白質。

衣著方面，中醫認為「頭為諸陽之會」，出門要戴帽子防寒、保護陽氣。居家方面，許多人天冷習慣緊閉門窗，但楊登嵙提醒，門窗緊閉不到3小時，室內二氧化碳濃度就會增加3倍以上，應注意通風及濕度。

作息方面，他建議早睡晚起，有晨練習慣的長者最好等太陽升起後再運動。冬季日短夜長，容易情緒低落，不妨多到戶外曬太陽、聽音樂，保持愉快心情，「別再宅家做憂鬱男女」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。