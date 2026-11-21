前陣子是否覺得諸事不順，不僅工作上容易碰壁，生活中也接連出現意外狀況，就連原本計畫好的事情，都可能因突發變數而被打亂。不過，別急著灰心，隨著年底將近，部分星座的運勢有望逐漸回升，過去經歷的挫折也可能成為轉機，「搜狐網」指出，尤其以下3個星座，有機會告別低潮，迎接接二連三的好消息。

金牛座前陣子可說是吃了不少悶虧，明明認真投入工作，成果卻可能被他人搶走；真心對待朋友，也難免遇到背後議論的情況。手邊的事情進展不如預期，讓人感到挫折，甚至開始懷疑自己是不是走錯方向。

不過，年底前金牛座的努力有望逐漸被看見，過去遲遲沒有進展的合作可能突然敲定，原本不抱期待的申請也有機會傳來好消息。平時累積的人情與善意，也可能在關鍵時刻帶來新的機會，財運跟著回溫，除了正財收入穩定，也有機會迎來意外進帳，生活逐漸寬裕起來。

天蠍座

天蠍座這段時間承受不少壓力，感情上的猜測與不確定，容易讓人心力交瘁；工作又面臨各種變動，即使具備實力，也常被繁瑣事務牽制。看著身邊的人一切順利，心裡難免感到失落，只是習慣把情緒藏起來，不輕易表現出來。

好在進入年底後，天蠍座的運勢有望逐漸好轉，原本複雜的關係可能迎來明確答案，停滯已久的工作也有機會找到突破點。更重要的是，天蠍座將慢慢放下不必要的煩惱，不再為不值得的人事物消耗心力。心境轉變後，無論是轉職、感情發展或事業規劃，都有望找到適合自己的方向。

處女座

處女座近期過得並不輕鬆，做事總是反覆確認細節，卻仍可能遇到疏漏；原本安排妥當的計畫，也常因臨時狀況而被打亂。由於對自己要求高，只要事情不如預期，就容易陷入自我檢討，把壓力默默往心裡吞。

不過，年底前處女座緊繃的狀態有望逐漸緩解，身邊可能出現值得信賴的夥伴，協助分擔工作壓力，先前修改多次的計畫也有機會順利通過。生活中同樣不乏小確幸，可能是久未見面的朋友邀約，也可能是期待已久的商品剛好遇上優惠，就連日常出門都能感受到順遂，生活終於不再只有忙碌，也多了享受的空間。

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