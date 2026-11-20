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2027年誰最衰？4生肖犯太歲變動大 屬牛恐破財、他小心因錢傷感情
即將來到的2027年丁未火羊年，民間稱為紅羊年或火羊年。根據《搜狐網》引述命理專家董易奇的說法，明年犯太歲的四個生肖分別是「羊、牛、狗、鼠」，其中屬羊者需注意人際關係避免被捲入糾紛、而屬牛者要當心口舌是非，屬狗者要留意事業變動、屬鼠者則要避免因信任他人而遭暗算。
生肖羊「值太歲」
屬羊者在2027年迎來本命年，受到「值太歲」影響，一年中可能遇到同儕競爭、人際摩擦，尤其是在職場或朋友間，建議保持低調、避免捲入紛爭。不過，屬羊者也不用太過緊張，同時受到「六白偏財」等吉象影響，在財富累積及專業能力發揮上，仍有機會迎來新的發展。
生肖牛「沖太歲」
屬牛者在2027年受到「沖太歲」影響，又稱為「正沖」，代表可能在生活與工作上出現大變動，尤其要當心破財損耗、口舌是非等，若涉及投資等利益時，更容易因溝通不清而引發糾紛，建議採取「以靜制動」的方式，避免因衝動而造成損失。
生肖狗「破太歲」
屬狗者在2027年受到「破太歲」影響，原先安排好的事情或計畫可能出現變數，甚至可能出現工作延誤、合作破局等狀況。此外，日常生活中也應適度安排休息時間，避免長期處於高壓或疲憊狀態，進而影響身心狀況。
生肖鼠「害太歲」
屬鼠者在2027年受到「害太歲」影響，容易在人際關係中出現阻礙，易有人際誤會與溝通落差，且容易因信任他人而吃虧，建議審慎處理財務問題，包括朋友借錢、合夥投資等，以免日後因錢傷感情。不過，流年仍有「紫微」、「龍德」等吉星助力，遇到困難有望獲得貴人相助。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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