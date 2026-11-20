不少人會透過生肖特質，觀察一個人的個性、待人處事方式，以及面對親情與人際關係時的態度。搜狐網指出，生肖鼠、虎、狗的人，容易因過度以自我為中心、脾氣固執或缺乏彈性，在人際關係及家庭相處上碰壁，被冠上不孝順的標籤，甚至連自己的生活都難以維持。

生肖鼠：凡事以自己為優先

生肖鼠的人通常被認為務實、精明，但部分人容易將務實表現成自私，凡事優先考量自身利益，習慣把資源掌握在自己手中，較少顧及他人的需求。面對家庭或工作中需要互相配合的事情，也可能因不願承擔責任而選擇逃避，久而久之容易失去他人信任，讓自己陷入孤立處境。

生肖虎：脾氣強硬、不懂退讓

生肖虎的人個性較為直接，做事帶有強烈主見，若缺乏適當的情緒管理，容易讓強勢變成衝突的導火線。這類人往往將自身利益擺在首位，習慣以個人立場衡量事情，對他人的想法缺乏包容，也不擅長經營長期關係。一旦凡事只看眼前利益，不願與人合作，反而可能讓自己陷入孤立，影響生活與發展。

生肖狗：固執保守、缺乏變通

生肖狗的人給人的印象通常較為穩重、重視規矩，不過過度固執也可能成為缺點。他們容易將自我保護視為首要考量，習慣依照既有方式處理事情，面對環境變化時，較難及時調整步伐。若一味堅持自己的想法，缺乏成長與改變的動力，不僅容易錯失機會，也可能讓自己陷入難以突破的困境。

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