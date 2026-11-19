職場難免遇到挫折，但有些人越是面對壓力，反而越能發揮實力。《搜狐網》運勢專欄點名4個抗壓能力特別強的星座，分別是摩羯座、天蠍座、金牛座及獅子座，即使工作受挫、努力不被看見，也能靠著各自的優勢找到突破口。

摩羯座

摩羯座目標明確、自律性強，面對繁重工作不容易慌亂，習慣把任務拆解後逐步完成。即使努力沒有得到回報，也不會急著放棄，而是持續累積專業能力、檢討不足。他們重視長期發展，不追求一時的成功，往往能靠多年累積的經驗，在關鍵時刻獲得升遷或事業突破的機會。

天蠍座

天蠍座心理韌性強，遇到競爭或失敗時，不會輕易暴露情緒，而是先觀察局勢、找出問題根源。他們專注力高，擅長處理複雜任務，也會從失敗中記取教訓，重新評估合作關係與職場風險。即使一度陷入低谷，也能憑藉精準判斷與專業實力，找到翻身機會。

金牛座

金牛座做事踏實、有耐心，即使工作量增加，也能按照自己的節奏完成任務，特別適合需要長期投入的工作。不過，他們有時過於低調，容易因為不擅長爭取表現而錯失升遷。經歷挫折後，金牛座會逐漸學會主動表達、爭取機會，讓過去累積的能力成為職場優勢。

獅子座

獅子座行動力強，遇到重大任務往往主動承擔責任，擅長帶領團隊、整合資源。不過，太過好勝也可能讓他們衝動決策，甚至攬下超出能力的工作。隨著經驗增加，獅子座會學會控制情緒、傾聽意見，將好勝心轉化為領導能力，有機會在職場重新站穩腳步。

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