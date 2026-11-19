2027年即將到來，星座塔羅牌老師清水孟（小孟老師）近日於臉書分享2027年世界預言，從國際政治、極端氣候、金融市場到AI失業潮，提出11項觀察。他也特別提醒，2027年金融駭客活動可能增加，民眾帳戶存款恐在不知情的情況下遭轉走，呼籲不要隨意下載不明軟體，也要留意個人金融安全。

小孟老師指出，2027年全球局勢可能出現變化，過去強勢的國家與領導人將逐漸受到牽制，形容「老虎變成貓」，認為川普可能逐漸與民主黨尋求妥協，國際政治走向相對緩和，中國局勢則呈現穩中求進的發展。

不過，他也提醒，2027年天災地變可能增加，極端氣候事件恐更加頻繁，世界級領導人也有健康危機的跡象，呼籲外界多加留意。此外，歐洲夏季熱浪可能更加嚴重，計畫前往旅遊的民眾，尤其要注意高溫對身體造成的影響；日本則可能出現地震或火山爆發等情況。

經濟方面，小孟老師認為，2027年可能出現經濟成長與失業增加並存的矛盾現象，表面上股市、GDP等經濟數據表現不錯，但AI持續發展，可能讓不少工作機會消失，加上通膨再度升高，部分店家恐面臨經營困難，進而縮編甚至倒閉。

他也特別點名金融安全問題，認為2027年金融駭客活動可能增加，即使民眾只是將錢存放在活期存款帳戶，也要提高警覺，避免在不知情的情況下遭到轉帳。呼籲民眾不要任意下載來路不明的軟體，以免個人資料及金融帳戶受到威脅。

至於股市走勢，小孟老師預測2027年整體偏多，但市場仍有不同階段的變化。他以木星進入獅子座及塔羅牌「正義牌」解讀，認為半導體產業有機會持續受到關注，台積電及大型權值股仍有挑戰新高的機會，因此看好亞股與美股表現。

不過，他也認為，美國總統川普的政策可能受到牽制，股市暴漲暴跌的情況有機會縮小。到了2027年下半年，隨著木星進入處女座，市場投資氣氛可能轉趨保守，民眾消費及投資意願下降，股市漲幅縮小、修正次數增加，但整體仍可能呈現溫和上漲格局。

產業投資方面，小孟老師點名醫藥新藥股及國防概念股，認為是2027年可以留意的族群，也看好美國持續維持強盛地位。另外，部分速食及餐飲業可能出現併購潮，小型業者恐被大型企業整併。

房市方面，他則提醒民眾留意利率變化，認為利率若遲遲無法下降，原本打算「小房換大房」、「小車換大車」的民眾，可能面臨更沉重的房貸、車貸壓力，甚至出現財務困境。小孟老師最後提及，2028年也將迎來選舉年，因此2027年可能出現不少政策利多。

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