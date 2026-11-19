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預防失智不用吃保健品！專家曝2飲食習慣 風險降3成
據日媒PRESIDENT Online報導，日本北斗醫院精準醫療中心主任、大腦科學專家鴫原良仁指出，失智症與心臟病皆與血管健康密切相關，預防關鍵不在喝蔬果汁或吃保健食品，落實「每天吃200克以上蔬菜、每週至少吃一次魚」的均衡飲食，即可降低約三成的失智風險，。
專家說明，地中海沿岸居民失智風險低2至3成，關鍵原因不在單一、有奇效的食材，而是在整體的飲食搭配。像大量攝取蔬菜，尤其是葉菜類與豆類、水果，多吃魚類與橄欖油等不飽和脂肪酸，少吃肉類、飽和脂肪酸與乳製品，並適量飲酒、與親友談笑共餐。他建議每天穩定適量攝取200克以上蔬菜，每週至少吃一次魚；若每週吃兩次以上富含Omega-3、油脂豐富的青背魚，效果更佳，但切忌單一食物過量。
針對忙碌外食族想以「蔬果汁」代替吃菜，鴫原良仁直言不可行。他解釋，蔬果汁與原型蔬菜即使表面上的營養成分相同，但膳食纖維與糖分含量不同，會改變人體吸收速度與對腸道菌叢的影響，對身體產生的健康效益完全不同，仍應直接吃原型蔬菜。
鴫原良仁也提醒，失智症不同於細菌病毒引起的傳染病，無法靠消滅單一病源就痊癒，而是與心血管等生活習慣病一樣，由多年的生活習慣與多重因素交織累積而成，「只靠吃某種保健食品或單一食物就能見效」的捷徑並不存在，唯有全面改善飲食均衡與生活型態，才是預防根本。
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