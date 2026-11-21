殺破狼2026年11月23日～11月29日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位順行，相位良好，情感關係愉悅，兩人關係穩定。單身的白羊座會邂逅有好感的對象，兩人很談得來，每天都長時間在線上聊天或一起組隊玩遊戲。

金錢運方面，在金錢宮位的水星恢復順行，偏財運不錯，會收到統一發票載具中獎通知。有投資習慣的白羊座，會在此時重新佈局，買進有潛力的標的，短線、長線均可獲利。

本週須注意的部分

學習運方面，滿月發生在學習宮位，因為翹課太多，某個科目被老師當掉，下學期需要重修。出社會工作的白羊座，學習某種興趣，繳了很多學費，只維持三分鐘熱度，還沒上完課程就放棄不上了。

工作運方面，火星進入工作宮位，相位不良，會需要到外地解決一些麻煩的問題，舟車勞頓。某些白羊座工作量加重，承擔的責任也變多，這段時間會感到特別忙碌，需當心有過勞的傾向。

金牛座：

整體運勢

工作運佳，在工作宮位順行的金星相位良好，目前承接十分輕鬆、受人矚目的案件，執行起來不費吹灰之力，獲得許多人的羨慕。某些金牛座則是在休假階段，每天都過得很慵懶。

感情運方面，在感情宮位恢復順行的水星脫離不良相位的影響，與喜歡的人有許多交流的機會，兩人有共同的話題，因此經常聊天到深夜。單身的金牛座會被某個聰明伶俐的人吸引，而想接近對方。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，相位不良，由於投資虧損，造成負債，會把不良標的出脫，並用存款填補財務漏洞，手上能動用的現金所剩無幾，甚至影響生活費用。

健康運方面，金星在健康宮位行進，容易受到病毒感染，或著涼感冒，引起喉嚨發炎。太陽進入疾厄宮位，需注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不要大意。

雙子座：

整體運勢

感情運佳，金星在戀愛、娛樂宮位順行，相位良好，與喜歡的人發展順利，兩人會有更進一步的發展。某些雙子座則是很幸運抽到偶像演唱會門票，與許多粉絲一起同樂。

工作運佳，水星在工作宮位順行，會利用ＡＩ協助處理一些文件，工作效率提升很多，很快就把一堆文件消化完成。某些雙子座則是與人溝通順暢，重要的合約很快就簽下，業績達標。

本週須注意的部分

健康運方面，滿月發生在命宮，與天王星合相，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，或是因為飲食習慣不穩定，使得消化系統不適。某些雙子座則要當心扁桃腺發炎，引起發燒現象。

家宅運方面，火星進入家宅宮位，經常被鄰居的噪音困擾，可能因此與對方發生衝突，甚至需要執法人員到場協調。這段時間當心電器、爐火的使用，並要注意門戶安全。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運方面，金星在家宅宮位順行，相位良好，必須斷捨離一些家裡的大型舊物，換新的傢俱或家電，生活因此煥然一新。某些巨蟹座整修住宅空間完成，新居落成，十分清爽舒適。

感情運佳，水星在戀愛、娛樂宮位順行，脫離不良相位影響，與喜歡的人會交流很多資訊，雙方會越聊越深入，對彼此的了解更進一步，某些巨蟹座搶購到偶像演唱會門票，與許多同好交換情報，追星十分愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在心靈宮位，影響到在工作宮位的太陽，對工作感到倦勤，對日復一日做著同樣的事情感到厭煩，萌生辭職或是休長假的念頭，尋找自己喜歡的事情作為職業。

交通運方面，火星進入交通宮位，交通工具故障連連，經常進廠維修。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率比較高，不論走路、駕車或搭乘大眾運輸系統，皆需特別注意安全。

獅子座：

整體運勢

旅遊運佳，金星在旅遊宮位恢復順行，相位良好，會有個奢華的旅遊計畫，預訂了高級的溫泉旅店，享受裡頭的設施，以及精緻的美食，或是會嘗試搭乘遊輪或觀光火車，在華麗的空間中欣賞美景，放鬆、玩樂。

家宅運佳，在家宅宮位的水星恢復順行，脫離不良相位的影響，會與家人聚餐，或是一起旅行，共享天倫之樂。某些獅子座則是換了大型家電，生活空間舒適很多。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，會離開一個團體，與一些人漸行漸遠，某些獅子座與朋友發生糾紛，雙方不歡而散，會封鎖掉相關的朋友，彼此不想有瓜葛。

感情運方面，在戀愛、娛樂的宮位的太陽受到火星與滿月能量影響，會有第三者介入你目前的戀情，試圖動搖目前你與喜歡的人之間的信任感。沒有感情困擾的獅子座，最近忙著搶偶像各種活動的票券，競爭激烈。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的金星恢復順行，相位良好，手頭較為寬裕，會想品嚐美味的餐廳或是買些好東西犒賞自己。某些處女座則是收回被虧欠的資金，對改善經濟狀況不無小補。

旅遊運佳，在旅遊宮位的水星恢復順行，相位良好，旅行會順利抵達想朝聖的景點打卡，並非常有效率地購買到親朋好友的伴手禮，一天就能把許多目標達成，會是十分愉悅的行程。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，與天王星合相，職務突然被調動，還沒交接完成就到新的單位報到。某些處女座則是完成階段性任務，會在此時離職，轉換到新的領域發展。

健康運方面，火星進入命宮，體力消耗較快，每天都感到過勞，火氣較大，容易長痘痘、生口瘡，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時當心某些器官莫名其妙發炎，一旦生病或受傷會需要花較長的時間才能復原。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮恢復順行，相位良好，會吸引到許多人對你表示好感，也會遇到有好感的對象，是桃花十分盛開的時期。感情穩定的天秤座，與情感對象相處甜蜜，心情特別好。

金錢運方面，水星在金錢宮位恢復順行，相位良好，被虧欠的資金會討回來，經濟狀況會變得寬裕一些。某些天秤座會發現某個很久沒用的帳號，裏面有一筆定存解約，除了多了一筆可動用的資金，還多生了一些利息。

本週須注意的部分

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，在海外工作、生活、出差、外派、交換學生、打工渡假，或是留學的天秤座，會在這段時間需要結束海外的事務，回到家鄉來，未來再作打算。

交通運方面，在交通宮位的太陽相位不良，長時間使用的交通工具已經有一些問題難以修復，需要換新車，同時當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，這段時間需特別注意安全。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，在心靈宮位的金星恢復順行，相位良好，與暗戀的人有許多接觸的機會，兩人相處的時候感覺格外愉快，礙於一些問題，你無法把情意表達出來，只能以朋友的身份待在他身邊。

工作運方面，火星脫離志業宮位，留在志業宮位的木星相位良好，雖然目前的工作壓力還是很繁重，人事問題難以解決，但終於忙完階段性任務，可以好好休息一陣子，暫時脫離風暴。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，會發現某張過期的發票中了大獎，卻無法領獎，感到遺憾。有投資習慣的天蠍座，投資標的指數不斷下跌，會選擇一個停損點，認賠出脫。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，必須要加入許多你極不願意參與的活動，與團體中的人格格不入，會覺得很麻煩。某些天蠍座則是跟好朋友吵架，氣到封鎖對方，不想跟他說話。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係恢復順行，相位良好，會收到朋友們的餽贈，很多人都會對你表示好感與親切。某些射手座會接收到需多交際應酬的邀約，朋友們會約你見見面。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與情感對象關係緊張，雙方會有一些情緒性的對話，使得這段戀情岌岌可危。感情尚未穩定下來的射手座，會被喜歡的人封鎖，自己也不知做錯了什麼。

工作運方面，火星進入工作宮位，工作量增加，有許多雜事需要處理，經常需要加班才能完成工作。某些射手座的職場氛圍較為不佳，爆發衝突事件，影響工作的心情。

健康運方面，在命宮的太陽，受到滿月能量影響，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不要大意。滿月期間容易吃壞肚子，罹患腸胃炎，女性本週則是要注意婦科方面的問題。

摩羯座：

整體運勢

金錢運佳，火星本週脫離財務宮位，尚留在財務宮位的木星相位良好。偏財運頗佳，統一發票載具會跳出中獎訊息。有投資習慣的摩羯座，投資標的大漲，資產增加好幾萬。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的水星恢復順行，脫離不良相位的影響，會和許多同好交流一些資訊，並愉快地談論一些歡喜的事情，某些摩羯座則是會與好朋友連絡，雙方會聊起許多過去的往事。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個階段性的任務完成，將會進入新的單位服務。某些摩羯座則會在這段時間決定離職，休個長假，未來想找更有發展潛力的工作。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，與天王星合相，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，女性則需注意婦科方面的問題，扁桃腺有發炎的現象，伴隨著發燒，下顎腫大等問題。

水瓶座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的金星恢復順行，相位良好，此時遠行會受到當地人熱情的款待，使你感覺賓至如歸。願意花較多的錢品嚐當地的美食，或是入住高級旅店，享受奢華的設施。

工作運方面，在志業宮位的水星恢復順行，脫離不良相位的影響，換新了許多辦公設備，各種事務運作起來效率加倍，許多文件很快就能處理完成，工作順利很多。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與天王星合相。喜歡的人會被情敵告白，最後眼睜睜看著他被對方追走。某些水瓶座的三角關係必須選擇某一方，但很可能無法被任何一人原諒，兩頭落空。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到滿月能量影響，週遭的人會因為自己在私生活處理不當，紛紛走避不及，你會開始感覺到許多友情，其實是十分脆弱的關係。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的金星恢復順行，相位良好，偏財運佳，統一發票載具會跳出中獎訊息，讓你喜出望外。有投資習慣的雙魚座，投資標的漲到不錯的價錢，會在此時出脫，獲利了結。

遠行運佳，在遠行宮位的水星恢復順行，脫離不良相位的影響，會有很多的時間決定一個遠行的旅遊計畫，除了幸運地買到價錢便宜的交通票券外，還能訂到打折的高級旅店，覺得十分划算。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，與天王星合相。親人鬧情緒、愛發脾氣，此時需注意家人的身心靈狀態。某些雙魚座因為租約到期，需要搬離原來居住的地方，正在尋求新的居所落腳。

工作運方面，在志業宮位的太陽，受到滿月能量的影響，會因為工作單位的轉換，需要離家或搬家。對於原來的職場其實有些不捨，未來要擔任的職務雖然很有發展性，卻也有很多不確定的變因，因此感到不安。

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