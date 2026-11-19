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補財庫必拜！年底三大黃金吉日大公開…一路發到明年
2026年快過完了，你想讓自己2027年財運轉運嗎？命理師王老師分享，年底有三天是超級黃金吉日，非常適合到廟裡補財庫，2027財運有望大爆發。
王老師說，2026年接2027年是60年一遇的赤馬紅羊大劫，但其實天下動盪，正是趁勢而起、累積財富的好機會，年底正好有三天黃金參拜吉日必拜，千萬別錯過。
第一步、11月23日下元水官解厄
倒掉今年的破財、衰氣，新的錢才進來。
第二步、12月16日冬季甲子天赦日
一年最重要的天赦日，甲子是能量起始點，只要能夠參拜懺悔，當天許願效果特別強。
第三步、1月23日丙午年福德正神尾牙
這天是年底跟地方財神結算的日子，感謝土地公一整年幫忙，和祂提前預約明年財運旺到明年。
王老師說，這三天地充滿祥瑞之氣，建議當天去廟裡拜拜補財庫，祈求2027年逢凶化吉，財庫滿滿。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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