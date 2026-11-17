有些人做人不愛耍心機，總是替別人著想，即使吃點虧也不計較。《搜狐》指出，有4生肖平時待人真誠、樂於助人，過去累積的好人緣，有望在11月底帶來好運，不僅事業迎來轉機，收入也有機會增加。 生肖兔｜貴人提攜，升遷有望 屬兔者個性單純，不喜歡與人計較，平時常主動幫助同事、替別人解決問題。到了11月底，有望獲得主管賞識，接下重要專案，原本停滯的升遷也可能出現進展，正財收入跟著增加。 生肖羊｜好人緣發威，訂單財運來 屬羊者心腸柔軟，凡事習慣替人著想，過去幫助合作夥伴、提攜晚輩，也累積不少人脈。11月底有機會獲得貴人牽線，接下優質訂單，先前延遲的款項也有望順利入帳，事業與收入迎來好消息。 生肖豬｜工作受肯定，薪水有望漲 屬豬者個性憨厚，不愛計較得失，有好處也願意與別人分享。過去默默替團隊分擔工作、幫朋友解決問題，這些表現都被主管看在眼裡。11月底有望接下重要任務，獲得上級肯定，薪資待遇也可能跟著提升。 生肖雞｜專業獲賞識，合作機會增 屬雞者做事光明磊落，不喜歡投機取巧，凡事靠實力爭取機會。過去半年認真工作、替客戶解決問題，累積良好口碑。11月底有望迎來長期合作機會，也可能獲得評優肯定

2026-11-17 11:40