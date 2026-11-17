馬年快要過完了，你今年過得順利嗎？翊樺老師在《命運好好玩》節目分享，赤馬年火氣很旺，有些人運勢被壓住，但到了冬天水氣轉旺，水氣可以消解火氣，三個生肖開始轉運有望。

第三名 龍／財氣入庫 穩收進帳

龍是辰，辰是水庫可以容納水氣，因此財氣入庫。龍過去可能有收不回來的款項，或投資失利、財運不太好，到了冬天會發現財運回穩。

老師建議，冬至是轉運好時機，可以趁冬至開立專門存錢的「夢想帳戶」，當天也存錢進去，就能開啟財庫轉運。

第二名 雞／撥雲見日 攀升有望

雞屬金，酉今，馬年金被火剋，壓力山大，工作上常常有志難伸或是吃力不討好。因為水氣消減火氣，雞在冬天工作壓力會減輕，專業獲得肯定。

老師建議，可以趁年底好好整理過去的工作成果，秀出工作成績給長官看，讓別人看見你的付出，就有望轉運。

第一名 兔／枯木逢春 翻身在望

兔屬木，木在火馬年被燃燒消耗，兔動輒得咎，一整年都覺得很辛苦。冬天水氣報到，水生木，枯木也回春，翻身在望。

老師建議，要恢復信心，多去聯繫過去的人脈，多多請教多學習，重啟合作之路，年底多聯繫貴人，明年就轉運在望。

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