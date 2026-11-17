有些人平時不愛出風頭，關鍵時刻卻總能拿出好成績，讓人刮目相看。年底職場準備打考績，搜狐網分享有幾個星座過去默默耕耘的實力終於有機會被看見，他們有望迎來事業轉機，不只獲得主管賞識，還可能接下重要職務，升職加薪機會跟著上門。

獅子座／秀實力 不再被低估

獅子座一直有企圖心，卻可能因為平台或工作分配受限，明明有實力，卻始終沒有發揮空間。到了年底，情勢有望出現轉變，面對重要專案或突發狀況，獅子敢於扛責，展現出色的領導與協調能力。原本不熟悉自己的主管，也可能因此重新看見他們的價值，甚至交付更重要的任務。貴人也有機會在此時出現，帶來升遷機會。獅子別再只顧著埋頭苦幹，適時展現成果，才能讓努力換成實際待遇。

處女座／重視細節 成功升遷

處女座平時不愛邀功，總是默默把工作做到最好，許多繁瑣的核查與收尾工作，往往都是他們在背後完成。別人只看見成果，卻不知道他們付出多少心力。年底盤點，處女座擅長分析、重視細節的優勢終於派上用場，尤其在技術、財務、營運等領域，更容易展現專業價值。過去不被注意的幕後功臣，有望被調入核心團隊，甚至接下管理職務。別再低估自己，該爭取的機會就要主動開口。

天蠍座／遇上伯樂 做出成績

天蠍座平時低調，不喜歡到處宣揚自己的能力，遇到問題也習慣先觀察，再找出解決方法。過去可能明明看出問題，卻苦無機會主導改善，到了年底，反而有機會在重要任務中大放異彩。尤其面對專案變動或突發狀況，天蠍冷靜分析、迅速掌握問題核心的能力，容易獲得主管肯定。還可能遇上賞識自己的伯樂，獲得接觸更高層級業務的機會。天蠍要記得，實力不只要做出來，也要讓別人看見，適時爭取更好的職位與待遇。

摩羯座／多年耕耘 終於收成

摩羯座最擅長長期耕耘，即使一時沒有受到肯定，也不會輕易放棄。過去可能承擔不少工作，升遷消息卻遲遲沒有下文，但到了年底，這些累積多年的經驗與成果，有望成為事業突破的關鍵。摩羯做事有規畫、重視效率，面對時間緊迫的任務也能穩定交付，主管對他們的信任逐漸增加。隨著公司新年度人事規畫展開，有機會被列入重點培養名單，接下核心業務或管理職務。摩羯別再凡事默默承擔，懂得分工、主動爭取，才能讓多年努力換來升職加薪。

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