出門遊玩最怕的不是景點普通，是同行的人一路掃興。有些星座不是壞心眼，只是習慣用自己的節奏和標準過行程，玩著玩著就變成別人的負擔。

處女座／一路挑剔

任何事情都可以找到挑剔的點，住宿不夠乾淨、餐廳選得不夠好，找不到路，要排隊，什麼事情都可以投訴。出發前還會把行程排得密密麻麻，一旦脫離計劃就焦慮，隨時糾正別人的安排。同行的人會感到非常大的壓力。

雙子座／主意一直在變

本來說好的行程，臨時又想換地方，覺得無聊又會想要離開，完全不會在意同行人的心情，興致來得快去的也快，最後變成同行的人都在陪著雙子，而時間都會浪順在變換計劃上。

白羊座／一路催促

沒有耐心，不想等，不想浪費時間。自己先衝，節奏都是自己掌握當中。一路上可能不停的在催催趕趕。「這有什麼好看的」 「快快快，下一個行程」。而且體力時而高能時而突然斷電，讓同行的人根本跟不上。

天秤座／選擇困難型

吃什麼，買不買，買哪個，都要問一圈，自己下不了決定。明明說好的集合時間都在拖長，而且每到一個地方都有要打卡拍照的毛病，同行的都在趕行程，而天秤還在在意照片到底指得好不好看。

獅子座／主導中心型

行程要按照自己的意思，拍照也要配合，餐廳也要滿意才行。同行的旅伴更像是陪伴出遊，獅子更在意的是自己玩得盡不盡興，把別人的體諒當成理所當然。

雙魚座／被情緒主導

玩到一半累了，臉上掛著表情，行程進行時還是關心到雙魚的情緒。明明一行人開心出遊，最反都變成以雙魚為中心，大家都忍不住多留心眼，變得綁手綁腳。

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