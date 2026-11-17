有人一說謊就結結巴巴，非常緊張，也有人謊話講得真的一樣，眼神不飄，語氣不亂，哪怕說幾次都會說得非常平穩，沒有半點慌亂。有哪些星座超級會說謊，臉不紅又氣不喘呢？

天蠍座／謊言縝密 眼神堅定

天蠍座是最會隱藏自己，不管是想法或是事情，都是非常會守住秘密。謊話不會輕易的衝出口，一定是經過思考，想好後果才會說出來。全程眼神冷靜，情緒波動非常少，即使面對追問也不疾不徐，不會被你的情緒帶著走，天蠍在說謊時眼神還是非常堅定。

魔羯座／面無表情 藏起情緒

魔羯座平時表情就非常平穩，就連說謊時都像是陳述一件事情一樣平穩。魔羯從不靠演技，全憑本能的冷靜和條理，聲音穩，邏輯順暢，即使在心裡盤算，外表也不會慌。你也很難從魔羯的臉上讀到什麼東西，因為日常他就習慣把所有的情緒都收起來。

天秤座／好聽的話 張嘴就來

天秤圓滑，最會把話說得周全得體。說謊時語氣平和，討人喜歡，盡量也不會用攻擊性的語氣。你聽著聽著反而忽略了內容到底是不是真的。天秤的破綻不在於表情，在於太會說話了。任何話經天秤的嘴巴都格外讓人舒服。很容易就會忽略了那微小的說謊表情。

水瓶座／內心抽離 不帶情緒

水瓶座向來抽離獨立，說謊也像在說別人的故事，情緒壓根不投入。水瓶自己不糾結，不內疚，也就沒有什麼心慌害怕。你以為水瓶只是坦蕩，其實只是水瓶對這件事情保持距離，真假在水瓶心裡都沒什麼波動。

金牛座／一臉老實 少說少錯

金牛非常沉得住氣，說謊時話不多，也不會主動解釋，有時甚至一臉失望的擺出「你為什麼會懷疑我」的表情，金牛反應慢但不慌不忙。越是想藏起來的事情，他越會用沉默去包裝，話少，自然破綻少，外表也看起來老實，反而也不會讓人起疑。

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