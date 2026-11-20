有些人說謊面不改色，眼神都不會飄一下；有些人不一樣，謊話才到嘴邊，臉、語氣、動作就先出賣自己。以下星座不是不會說謊，而是身體、大腦反應更誠實。

雙子座／新謊圓舊謊 說完就忘

雙子的腦袋轉得快，嘴也快，偏偏說謊最忌諱話多。一個謊說出口，雙子就趕緊補第二個謊話、第三個……表情豐富、反應全寫到臉上，自己還以為演得自然，其實旁人早就已經發現了。最麻煩的是雙子話說太快沒有經過思考，很多時候說了什麼都忘記了。

處女座／猛強調細節 像在背稿

處女座說謊最大的破綻，就是太講究邏輯。明明是個謊話，還是忍不住去想細節，補漏洞，越解釋越像在背稿子。被追問兩句，自己先發現了出現矛盾了，當場就不懂得反應。心裡追求精準的處女座，根本不會容許這些錯誤發生，發現不對了就會安靜不講話了。

雙魚座／聲音表情 透露出心虛

雙魚最藏不住的是情緒，一旦說謊了，身體就會有反應了，聲音變虛，臉色開始紅起來。還沒開始說謊心裡已經在發抖了。那種不安感完人掛在臉上，想裝鎮定也撐不了多久，一眼就可以分辨出來。

白羊座／憋不住追問 自己炸開

白羊座出名的直腸子，天生憋不住事。說話說到一半，自己就忍不住了，被追問幾句，情緒一上來，或是突然間覺得太麻煩，就乾脆把真話說出來了。白羊的沒耐心，只要被多問幾句，就會自己舉手投降。

獅子座／虛張聲勢 越說越高亢

獅子座說謊時還是顧住面子。明明心虛還是保持一副很有把握的樣子，說話都會不自覺變得高亢，像是在演戲一樣，表情誇張，還會添加很多不必要的細節，讓事情像真的一樣，不過有時因為加戲太重，反而讓人一聽就知道是謊話。

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