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職場遇對人差很多！這3生肖超好合作 一起上班少受罪

聯合新聞網／ 綜合報導
生肖雞、龍、兔在職場上較懂合作、可靠又體貼，能減少衝突與推責，讓團隊更順利完成工作。圖／AI生成
生肖雞、龍、兔在職場上較懂合作、可靠又體貼，能減少衝突與推責，讓團隊更順利完成工作。圖／AI生成

職場上若能遇到合拍的工作夥伴，往往能讓工作事半功倍，不僅少了互相推卸責任的麻煩，遇到困難時也有人願意伸出援手。「搜狐網」列出十二生肖中，有些生肖天生擅長與人合作，做事可靠又懂得替別人著想，跟他們共事最省心，快來看看誰上榜了。

生肖雞

屬雞的人做事俐落、講求效率，不喜歡拖拖拉拉。只要是自己答應的工作，通常都會盡力完成，不需要同事一再提醒或催促。他們在溝通上也相當直接，遇到工作意見不同時，傾向當面說清楚，不會表面裝作沒事，私下卻議論紛紛，與他們合作往往不必花太多心思猜測彼此想法。

此外，生肖雞也很懂得觀察團隊需求，看到同事忙不過來時，經常會主動伸出援手；若團隊進度落後，也願意適時補位、一起完成任務。這種積極又可靠的態度，讓他們在職場中累積不少好人緣，當自己遇到困難時，身邊也較容易有人願意提供幫助。

生肖龍

屬龍的人在職場上通常給人自信、穩重的印象，做事也比較有整體觀念，不會只顧著眼前的小利益。面對團隊合作，他們更重視共同成果，不會為了爭取功勞而與同事起衝突。遇到突發狀況時，也較少一味抱怨或逃避，而是優先思考解決方法，因此容易成為團隊中讓人信賴的角色。

生肖龍通常也有較開闊的胸襟，對於別人提出的不同意見，只要有助於工作推進，大多願意聆聽並納入考量。他們不喜歡斤斤計較，也不會刻意在背後使手段，長時間相處下來，容易獲得同事認同與信任，人際關係穩定，職場上的助力也隨之增加。

生肖兔

屬兔的人個性溫和細膩，對人際互動相當敏銳，懂得拿捏說話的分寸，也很在意別人的感受。同事之間若出現意見不合或小摩擦，他們通常不會火上加油，反而能適時從中協調，讓緊張的氣氛慢慢緩和。與生肖兔共事，不太需要擔心言語衝突，合作過程往往比較融洽。

此外，生肖兔具有不錯的同理心，當同事遇到工作瓶頸或心情低落時，他們願意耐心傾聽，也會適時提供實際建議。他們不熱衷捲入職場是非，平時低調做好自己的工作，並以真誠友善的態度待人。看似不爭不搶，卻能在日常相處中累積好人脈，遇到需要幫忙的時候，也常有機會獲得他人伸出援手。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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