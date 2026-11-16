快訊

台股重挫2,635點！Vera Rubin傳延後放量 CCL族群多檔鎖跌停

日職／火腿宣布3台將續留 林家正本季一軍0出賽喊話拚站穩位置

23歲「超人力霸王」女星驟逝！下月新片上映成遺作

聽新聞
0:00 / 0:00

越閒越有錢！三個星座從不瞎忙 「各有門路」比別人賺得巧

聯合新聞網／ 綜合報導
從星座特質來看，天秤座、金牛座和水瓶座是懂得避免瞎忙的代表。圖／AI生成
從星座特質來看，天秤座、金牛座和水瓶座是懂得避免瞎忙的代表。圖／AI生成

身邊總是有某些人平時看起來不太忙，沒有天天加班，也不急著搶工作，偏偏好機會總是少不了他們，收入甚至比整天忙得團團轉的人還穩定。其實，所謂的「越閒越有錢」，並不是真的什麼都不做，而是懂得分辨哪些事情值得投入，不把時間浪費在沒有成果的忙碌上。搜狐網分享，從星座特質來看，天秤座金牛座水瓶座就是懂得避免瞎忙的代表，尤其水瓶座更擅長靠靈活腦筋尋找新機會。

天秤座：人緣就是資產 貴人機會自己找上門

天秤座擅長與人相處，懂得拿捏說話分寸，也很少為了眼前的小利益與人爭得面紅耳赤。比起急著搶下每個機會，他們更重視長期關係的經營，平時待人親切、合作時懂得互相尊重，久而久之便累積出不錯的人脈與口碑。當朋友有合作案、工作機會，或是發現值得嘗試的副業時，往往也會優先想到天秤座。

不過，天秤座有時太在意選擇，容易反覆比較、遲遲無法下定決心。建議遇到條件合適的機會時，不妨多一點果斷，別因為猶豫而錯失良機。同時也要保持判斷力，別因為熟人介紹就輕易投入高風險投資。

金牛座：不求一夕致富 靠長期累積讓財富成長

金牛座對金錢向來謹慎，不會看到什麼熱門就急著跟風投入，而是習慣先觀察市場、評估風險，確認值得做才會採取行動。他們也很清楚自己的時間與能力有多少價值，不會為了表面上的忙碌，什麼工作都一口氣接下來。

金牛座真正的優勢在於耐心與持續力，無論是深耕專業技能、累積工作經驗，還是維繫長期客戶關係，都願意花時間慢慢經營。當別人不斷更換方向時，他們反而能在熟悉的領域持續累積成果，讓過去的努力逐漸轉化成穩定收入。不過，金牛座也要避免過度保守，遇到值得嘗試的新機會時，不妨適度調整腳步；面對借貸或金錢往來，也要記得守住原則。

水瓶座：腦筋動得快 總能找到更有效率的賺錢方式

水瓶座的思考方式與眾不同，不喜歡一成不變的工作模式，也不願意把大量時間花在重複又沒有成效的事情上。當別人還在埋頭苦幹時，他們可能已經開始思考有沒有更有效率的方法，或是能不能透過新工具、不同管道開發收入來源。

水瓶座也很擅長從不同角度觀察問題，別人看不到的需求或市場空缺，反而可能成為他們眼中的新機會。比起無止盡加班，他們更願意把時間留給學習、研究與嘗試，找到能夠發揮自身優勢的方向。不過，水瓶座點子雖多，有時也容易想得多、做得少，甚至還沒開始就已經換了下一個目標。提醒他們，靈感再好也需要實際執行，持續把想法變成成果，才有機會真正帶來收入。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 天秤座 水瓶座 金牛座 星座 貴人

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

看似好相處…四星座其實不好惹！踩到底線…反手弄死你

4星座女天生富貴命！金牛、獅子上榜 年紀越大越有錢

慢熱卻最長情！4星座不輕易開始戀愛 一旦認定就想走一輩子

12星座誰是天生學霸？4星座學習力超強 雙子、處女座上榜

相關新聞

職場遇對人差很多！這3生肖超好合作 一起上班少受罪

職場上若能遇到合拍的工作夥伴，往往能讓工作事半功倍，不僅少了互相推卸責任的麻煩，遇到困難時也有人願意伸出援手。「搜狐網」列出十二生肖中，有些生肖天生擅長與人合作，做事可靠又懂得替別人著想，跟他們共事最省心，快來看看誰上榜了。

越閒越有錢！三個星座從不瞎忙 「各有門路」比別人賺得巧

身邊總是有某些人平時看起來不太忙，沒有天天加班，也不急著搶工作，偏偏好機會總是少不了他們，收入甚至比整天忙得團團轉的人還穩定。其實，所謂的「越閒越有錢」，並不是真的什麼都不做，而是懂得分辨哪些事情值得投入，不把時間浪費在沒有成果的忙碌上。搜狐網分享，從星座特質來看，天秤座、金牛座和水瓶座就是懂得避免瞎忙的代表，尤其水瓶座更擅長靠靈活腦筋尋找新機會。

不想只談戀愛！4星座12月聊天話題變了 與另一半將邁入新階段

一段感情能不能走得長久，除了平時相處甜蜜，是否願意一起面對未來也很重要。搜狐網分享，下個月有4個星座的感情有望更進一步，兩人不再只聊日常瑣事，而是開始分享對未來的想法。有人想打造理想中的家，有人願意讓伴侶參與自己的職涯規劃，也有人開始認真思考兩人如何融入彼此的生活圈。當這些原本不容易開口的話題，都能自然地拿出來討論，代表這段關係可能正朝更穩定的方向發展。

1116-1122唐綺陽星座運勢週報：魔羯事業面臨轉型 雙子感情桃花爆棚

本週火星衝刺，避免急躁與刀火燙傷。木星停滯，集結活動熱絡、群眾效應擴大，凸顯出娛樂慶典氛圍，藝文類及教育領域受到關注。太陽進射手，教育、海外事務及理念目標等相關議題討論度升溫。日天對分，意想不到的對手出現，為既有思路帶來新刺激，展開新方向的可能。

1116-1122「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢正旺」：各種賺錢機會上門

進入11月中下旬，冷空氣總算有了存在感。但最讓人打冷顫的，大概是剛過完購物節，看著卡費帳單時的空虛感吧。別急著為了省錢吃泡麵。這禮拜的市場資金，正悄悄尋找新的停泊港灣。有些默默耕耘的低調好手，業績突然呈現直線飆升。別人還在精打細算，他們已經在煩惱，該怎麼消化接不完的訂單了。想知道自己是不是這波「入冬暴富潮」的超級黑馬嗎？趕快來看看，這份絕對熱騰騰的最新榜單！

小雪罕逢下元宜開運…命理師：別急著求財 這4字才是關鍵

11日22日（日）是節氣「小雪」，隔日緊接「下元節」。命理師柯柏成說，小雪、下元節罕見接力相連，宜開運，但別急著求財，而是「閉藏」守住福氣、「解厄」化解困境，建議周末整理居家，參加下元解厄科儀，或吃素、布施實際行善送厄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。