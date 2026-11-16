1116-1122唐綺陽星座運勢週報：魔羯事業面臨轉型 雙子感情桃花爆棚

進入11月中下旬，冷空氣總算有了存在感。但最讓人打冷顫的，大概是剛過完購物節，看著卡費帳單時的空虛感吧。別急著為了省錢吃泡麵。這禮拜的市場資金，正悄悄尋找新的停泊港灣。有些默默耕耘的低調好手，業績突然呈現直線飆升。別人還在精打細算，他們已經在煩惱，該怎麼消化接不完的訂單了。想知道自己是不是這波「入冬暴富潮」的超級黑馬嗎？趕快來看看，這份絕對熱騰騰的最新榜單！

2026-11-16 08:42