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1116-1122唐綺陽星座運勢週報：魔羯事業面臨轉型 雙子感情桃花爆棚

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽。 聯合報系資料照
唐綺陽。 聯合報系資料照

唐綺陽星座運勢週報11/16-11/22】

重要星象：火星衝刺、木星停滯、太陽進射手、日天對分

本週火星衝刺，避免急躁與刀火燙傷。木星停滯，集結活動熱絡、群眾效應擴大，凸顯出娛樂慶典氛圍，藝文類及教育領域受到關注。太陽進射手，教育、海外事務及理念目標等相關議題討論度升溫。日天對分，意想不到的對手出現，為既有思路帶來新刺激，展開新方向的可能。

十二星座個別影響

金牛：事業上要相信直覺，感情把話說開見轉機

巨蟹：適合從事幕後工作，感情想躲起來靜一下

獅子：事業卡關再多觀望，感情要多點付出讓步

水瓶：工作應放寬心解心結，感情別逃避多溝通

牡羊：工作別只看到缺點，感情要有信心更努力

天秤：事業上請拿出動力，感情要更主動去爭取

天蠍：工作當配角也不錯，感情放下執著能好轉

雙魚：事業合作比獨鬥好，感情有流動開心甜蜜

雙子：工作好運貴人圍繞，感情桃花爆棚機會多

處女：事業交流多受重任，感情優缺點同步發揮

射手：事業能開啟新方案，感情傾心於更高標準

魔羯：事業面臨交接轉型，感情適合彌補與求和

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 唐綺陽 桃花 火星 太陽 木星

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