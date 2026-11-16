小雪罕逢下元宜開運...命理師：別急著求財 這4字才是關鍵

11日22日（日）是節氣「小雪」，隔日緊接「下元節」。命理師柯柏成說，小雪、下元節罕見接力相連，宜開運，但別急著求財，而是「閉藏」守住福氣、「解厄」化解困境，建議周末整理居家，參加下元解厄科儀，或吃素、布施實際行善送厄。

柯柏成指出，今年的小雪落在農曆十月十四，也就是國曆11月22日下午3時23分3秒交節氣，比較特別的是，隔天11月23日，農曆十月十五，正好是道教三元節中的「下元節」，也是水官大帝聖誕，是道教非常重要的傳統節日。

而小雪講究「閉藏」是要守住現有的福氣或財運；下元節講究「解厄」，而消災、解厄常被放在一起，但兩者不能混為一談，災是指突發意外、損失或不幸，厄可能是卡在一段漫長、反覆、糾纏不清的困境，因此下元節適合祈求化解人生困境。

他進一步表示，當「閉藏」休養生息、守財的小雪，碰上「解厄」祈求化解困境的下元節，兩個節日連在一起，很適合利用周末好好整理生活，看清且思索前半年的問題，減少無謂的消耗，守住自己擁有的東西，為即將到來的歲末做準備。

若想開運，可在「小雪」當天清理玄關及家中雜物，檢查住家有無漏水、積水或排水不良等，把房子整理好，減少不必要的花費，防堵漏財，守住財庫；下元節可到供奉三官大帝的宮廟參加解厄科儀，沒空參加能吃素、布施，實際行善送厄。

柯柏成強調，小雪教珍惜，下元節教反省，很多好運不是突然降臨，而是長時間準備、累積的成果，因此想要來年順遂，不必等新年才改變，現在起就整理環境，改善不良習慣，減少無謂的開銷，與人為善，懂得面對問題，才真能藏福、解厄。

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