蘇巧慧門牙遭撞斷…牙醫：一定非常痛傷口可能感染 建議先裝這物應急

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨參與新北慧聚繁星新莊造勢大會，準備登台開唱「粉紅超跑」時，疑被一旁的神將撞到牙齒，讓她的門牙幾乎斷裂。牙醫師公會全聯會副理事長簡志成說，昨天已在看到YouTube上蘇巧慧受傷的影片，感覺當下一定非常疼痛，且出現流血的情形，但即便後續需要植牙或做假牙都需較長時間。然而，距離投票日還僅約2周，候選人到處拜票，門面十分重要，評估接下來幾天，蘇巧慧應會裝上臨時假牙，至少可以顧及門面。

簡志成指出，一般來說，牙齒斷裂分為3種情形，一種是牙齒完全斷裂，包括牙齒、牙根一併掉出，如果牙齒可以保存、齒槽骨傷勢輕微，可以立即清洗乾淨，並於30至60分鐘內重新植入，但牙齒神經仍可能受損，必須做後續治療，先決條件是牙齒、牙根的乾淨程度，如果汙染太過嚴重，也於事無補。

第二種是牙根沒斷裂，但牙齒斷了一半，經評估剩餘牙根的長度及堅固結構，如果可以支撐假牙，就能直接以牙心根柱（俗稱牙釘）治療，再做假牙重建。第三種是牙根沒斷裂，牙齒斷了一半，但評估剩餘牙根長度、堅固結構，無法支撐假牙，就須拔除牙根，可採用固定式的牙橋或重新植牙。

不過，遭外力撞擊後，口腔、牙齒及齒槽骨受傷的情形，還是需要經過口腔X光檢查，才能進行後續的評估及治療。簡志成說，蘇巧慧被神將撞擊後，牙齒斷裂當下，一定非常疼痛，且出現流血的情形，原因是神將雙手的材質都十分堅硬，前後甩動時有一定重量及力道，嘴巴、牙齒被撞擊當下的疼痛可想而知，更何況，平時民眾拔牙都還要先打麻藥，這次牙齒是直接被打斷，疼痛異常。

簡志成指出，蘇巧慧牙齒斷裂當下，仍忍痛唱完歌，但下台後應有緊急止血，研判如用紗布加壓止血等，後續才能戴上口罩，又回到台上。他提醒，牙齒斷裂後須注意傷口可能感染，且有疼痛、腫脹等情形，飲食應避免辛辣、刺激等食物，但若骨頭損傷、撕裂傷等，就須縫合傷口好好處理。

然而，距離投票日還僅約2周，候選人到處拜票，缺牙恐會影響門面，但選舉倒數計時，門面十分重要，評估接下來幾天，蘇巧慧有可能會先裝上臨時假牙，至少可以顧及門面，繼續選舉行程。