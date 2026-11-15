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蘇巧慧遭神將撞斷牙濺血 專家揭擋煞玄機：慎防1事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
蘇巧慧昨晚在新莊造勢進場時疑被一同演出的神將拳頭揮到，導致麥克風撞斷右門牙，當場濺血。聯合報系資料照
蘇巧慧昨晚在新莊造勢進場時疑被一同演出的神將拳頭揮到，導致麥克風撞斷右門牙，當場濺血。聯合報系資料照

民進黨新北市長候選人蘇巧慧在新莊辦造勢，發生門牙遭撞斷裂的意外插曲，滿口鮮血撐完全場，並告訴支持者「見紅是保佑」。對此，民俗專家廖大乙說，此意外是神明擋煞，屬「見紅大吉」，但仍要注意投票剩10天應盡量避免口舌是非。

蘇巧慧昨晚參與「慧聚繁星」新莊會贏造勢晚會，準備登台開唱「粉紅超跑」時，疑被一旁的神將拳頭揮到，致使手中的麥克風猛力撞到門牙，門牙遭撞斷濺血，當場血流不止，但她即使滿口鮮血，仍敬業唱完歌，撐完全場才由丈夫陪同就醫。

由於，事發當下，嚇壞不少人，也令支持者擔心，她因此在台上直呼「見紅是保佑，再困難都沒關係」，順勢宣傳65歲以上長輩的假牙補助政見，態度鎮定；事後也在網路上報平安，得知神將的操作者自責也請幕僚安慰他，純屬意外不怪他。

針對撞斷門牙濺血的突發狀況，民俗專家廖大乙說，此意外通常就是在示警會有口舌是非，從好的方面來看，是神明在幫忙擋煞，或許在壓制沒有必要的事情發生，屬於「見紅大吉」；但還是要注意，之後仍要盡量防止口舌是非；

他也提醒，公開場合發生這樣濺血的狀況，不只是候選人本身要注意，一般民眾同樣也要留心，尤其距離選舉投票日剩下10幾天，與人相處，應避免不必要的口舌之爭，平心靜氣選出一個對大家有幫助的好人選。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

蘇巧慧昨晚在新莊造勢進場時疑被一同演出的神將拳頭揮到，導致麥克風撞斷右門牙，當場濺血。聯合報系資料照
蘇巧慧昨晚在新莊造勢進場時疑被一同演出的神將拳頭揮到，導致麥克風撞斷右門牙，當場濺血。聯合報系資料照

蘇巧慧昨晚在新莊造勢進場時疑被一同演出的神將拳頭揮到，導致麥克風撞斷右門牙，當場濺血。聯合報系資料照
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