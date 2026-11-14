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花心男退散！3星座女「聰明又有眼光」 看穿套路不輕易暈船

聯合新聞網／ 綜合報導
巨蟹、雙魚、天蠍3個星座女在感情中警覺性高，能從細節識破花心男的套路，並以理性與原則保護自己。 圖／AI生成
巨蟹、雙魚、天蠍3個星座女在感情中警覺性高，能從細節識破花心男的套路，並以理性與原則保護自己。 圖／AI生成

有些女生在感情中看似感性，實際上卻有自己的判斷力，不會輕易被甜言蜜語迷惑。面對花心男的刻意隱瞞或曖昧試探，她們往往能從細節察覺異狀，懂得守住原則與底線。「搜狐網」整理出3個不容易被花心男欺騙的星座女，看看妳是否也上榜。

巨蟹座：觀察力敏銳 不容易被表象蒙蔽

巨蟹座女生對情緒變化相當敏感，擅長從細節察覺對方的異常。面對花心男的甜言蜜語，她們不會只聽表面說法，而是會觀察實際行動。加上對感情有自己的價值排序，不會為了短暫誘惑輕易妥協。即使遇上感情難題，也能逐漸冷靜分析，避免陷入被欺騙的困境。

雙魚座：洞察力十足 懂得分辨真心與假意

雙魚座女生看似浪漫，卻不代表容易被感情沖昏頭。她們對他人的情感動機相當敏銳，往往能察覺花心男刻意掩飾的蛛絲馬跡。面對可疑訊號時，也懂得回頭檢視自己的需求，不輕易受對方影響。只要保持理性，就能避免被虛假的承諾牽著鼻子走。

天蠍座：判斷力精準 堅守原則不受誘惑

天蠍座女生擁有強烈的判斷力與意志力，對感情中的欺騙行為有一定警覺。一旦察覺對方言行不一，就會進一步確認狀況，不讓自己輕易陷入圈套。即使面對誘惑或壓力，也不容易放棄自己的原則與底線。她們懂得及時設下界線，降低感情受傷的風險。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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