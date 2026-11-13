12星座戀愛高手排行出爐！天秤最會欲擒故縱、搞曖昧達人是他

談戀愛除了真心付出，有時也考驗互動技巧，如何拿捏彼此距離、適時製造曖昧，更可能左右一段感情的發展。日本媒體「占TV」近日整理12星座「戀愛攻防高手」排行榜，天秤座憑藉敏銳的觀察力與絕佳距離感奪冠，雙子座則擅長製造心動氛圍，獅子座也以自信魅力擠進前三名。

天秤座拿下第1名 雙子座、獅子座分居2、3名

第1名天秤座最懂察言觀色，能迅速掌握對方心思，並依照互動狀況調整進退，不會過度熱情，也不輕易讓人看穿心意，若即若離的態度反而更添吸引力。第2名雙子座則擅長聊天與互動，偶爾透過不經意的肢體接觸製造心動感，加上自由不受拘束的性格，容易讓對方忍不住主動追求，是戀愛中搞曖昧的攻防高手。

第3名獅子座對自己充滿信心，喜歡掌握感情主導權，面對心儀對象時，可能一下熱情示愛，一下又表現冷淡，藉由反差增加吸引力。

巨蟹座第4名 射手座墊底最不會玩心機

第4名巨蟹座對喜歡的人相當願意付出，但情緒起伏較大，容易讓另一半跟著受到影響；第5名處女座則擅長觀察細節，懂得適時稱讚對方、說出討喜的話。第6名牡羊座喜歡直球進攻，遇到心儀對象便會積極追求；第7名水瓶座偏好朋友般自在的相處模式。

第8名金牛座個性慢熱，回訊息有時不夠即時，容易被誤會是在刻意欲擒故縱；第9名雙魚座雖然不擅長戀愛攻防，卻能以滿滿愛意感染對方。第10名天蠍座在工作上善於運籌帷幄，感情中反而偏好專一付出；第11名摩羯座過於謹慎，常因遲遲不敢跨出第一步而錯失機會。

排名最後的射手座，一旦遇到喜歡的人便會直接表達心意，毫不掩飾內心熱情，甚至連戀愛攻防的念頭都沒有。不過感情不一定需要刻意計算或試探，坦率面對自己的情緒，同時理解對方的處境，才有助於建立長久關係。

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