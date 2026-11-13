2026年11月13日黑色星期五是「最幸運倒霉日」 66年前推算是末日

2026年11月13日，全球再度迎來西方文化中最具神秘禁忌色彩的「黑色星期五」（Friday the 13th），這是西方傳統迷信的「倒霉日」，但現代天文與占星學界卻將2026年11月13日定義為「最幸運的倒霉日」（The Luckiest Unlucky Day）。除了宗教與神話傳說方面，2026年11月13日這天，對科學界而言更具特殊歷史意義，早在1960年，即66年前，國際權威期刊《科學》（Science）便曾刊登1篇震撼全球的學術論文，以數學模型精確推算「2026年11月13日星期五」為人類人口承受極限的「末日」。

水星金星罕見同日結束逆行！占星界解碼為何是「最幸運的倒霉日」

在西方占星學體系中，星期五本是象徵和諧、愛情與財務的金星之日（Veneris dies），這天最大的天象特徵，在於水星與金星在同日雙雙結束數週的逆行，並正式恢復順行。

水星金星罕見同日結束逆行！占星界解碼為何是「最幸運的倒霉日」

在西方占星學體系中，星期五本是象徵和諧、愛情與財務的金星之日（Veneris dies），這天最大的天象特徵，在於水星與金星在同日雙雙結束數週的逆行，並正式恢復順行。

1960年物理學家的人口模型：為何選定「2026年11月13日」？

1960年由伊利諾大學物理學家福斯特（Heinz von Foerster）與研究團隊在頂級學術期刊發表了1項里程碑研究，當時團隊發表題為《末日：公元2026年11月13日星期五》（Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026）的報告，提出人類如果放任人口以等比速度無限膨脹，地表將在該日達到物理容納極限。

英國《衛報》此前曾引述該論文說法，「我們的玄孫後代不會餓死，他們會被擠死」。隨着避孕技術普及、全球生育率下降與城市化進程加速，現代人口學界已證實這項極端數學模型並未成真，但該論文將末日精確定在黑色星期五，且當日為該物理學家的生日，仍為黑色星期五增添了神秘色彩。

東西方文化視角差異：數字13的吉凶反轉

西方社會對數字13避之唯恐不及，不少歐美建築甚至不設13樓標示。但在佛教文化中「13」往往象徵功德圓滿與大吉之數，例如西藏布達拉宮共有13層、佛塔常設13天，代表循環新生與圓融境界。在中國和日本，4月4日是不吉利的，因為數字4的發音在中文與日語中，與漢字「死」的發音相似。

西班牙語系國家「13號星期二」是忌諱日

在希臘及西班牙語系國家，真正的忌諱日是「13號星期二」（Martes trece）；星期二在古羅馬由戰神瑪爾斯（Mars）守護，象徵衝突與流血。在意大利，民眾則最忌「17號星期五」；羅馬數字17（XVII）易位重組後為「VIXI」，在拉丁語中意為「我曾活過」，即「我已死去」之意。

荷蘭保險統計委員會曾統計大量索償數據，發現黑色星期五的車禍與火災索償個案比平日的星期五略少，是因為大眾心存防備、外出時更為謹慎。現代心理學家強調，黑色星期五的各類「厄運」多屬群體心理暗示與確認偏誤。

延伸閱讀：

黃仁勳水瓶座上榜 命理師示警3星座易遇桃花劫 小心仙人跳設局

iPhone驚現-32℃極寒預警！離奇撞正1960年末日預言！網：AI劇成真

文章授權轉載自《香港01》

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。