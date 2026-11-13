5星座男最容易婚內出軌！雙子專吃窩邊草、他不拒絕不負責

最近輝達前執行長黃仁輝出軌事件沸沸揚揚，甚至傳出對象不只一人，他不僅被迫離開一手創立的輝達公司，還燒到相關個股股價。命理師小孟老師之前曾分享，有五個星座很容易外遇，黃仁勳的水瓶座不在其中。

第五名：雙魚座

雙魚座喜愛被崇拜，一但結婚後看見比自己另一半好看的人不斷誇獎他，他會受不了與對方大搞曖昧，通常雙魚座一但出軌就會無法收拾，導致離婚。

第四名：射手座

射手座是一個受不了寂寞的星座，當婚姻生活中太無聊，射手座若遇見非常主動的人，會有一夜情的機率發生，發生一夜情後會告訴自己不可以這樣，但還是會不斷下去。

第三名：獅子座

獅子座的人很悶騷，受不了挑逗，只要有人不斷挑逗獅子座會受不了，若對方一直說：「我不會打擾你的生活，我只想和你在一起！」獅子座會無法招架，會默默出軌，一但獅子被抓會說是對方自己來找我的。

第二名：雙子座

雙子座通常外遇對象都是日久生情的人，因為雙子座不太跟不認識的人外遇，因為雙子座怕麻煩。另外雙子座一但外遇會找很多理由來掩飾自己的錯，越描越黑。當被發現時雙子座會說我們斷了，但雙子座心軟仍會偷偷跟外遇對象當朋友。

第一名：巨蟹座

巨蟹座容易在婚姻中感情倦怠，喜歡挑戰性。對於工作自我要求很高，當看見身旁有人可以拉自己一把，又剛好喜歡自己，就會與對方外遇，且會利用外遇對象。當被正宮抓到時，會說我們只是同事與生意上的夥伴。另外巨蟹座也是愛美的星座，在婚姻生活中看見另一半走樣，剛好出現身材好的人來追他，巨蟹座會受不了誘惑出軌，對小3比對正宮好。