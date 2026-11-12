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4生肖11月中旬運勢亮紅燈！屬蛇小心口舌、屬猴先別急著出國

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》運勢專欄指出，11月11日至20日正值初冬，有4個生肖運勢較為低迷，容易遇到計畫受阻、財務不順或人際糾紛。示意圖。圖／AI生成
《搜狐網》運勢專欄指出，11月11日至20日正值初冬，有4個生肖運勢較為低迷，容易遇到計畫受阻、財務不順或人際糾紛。示意圖。圖／AI生成

11月中旬運勢要注意！《搜狐網》運勢專欄指出，11月11日至20日正值初冬，受到節氣及干支變化影響，有4個生肖運勢較為低迷，容易遇到計畫受阻、財務不順或人際糾紛，建議這段期間低調行事，避免急著做重大決定。

生肖蛇

屬蛇的人心思細膩、擅長規劃，但11月16日起受到「空亡」及「巳亥相沖」影響，原本安排好的事情可能難以實現，甚至出現意料之外的變動。

這段時間不適合強出頭，尤其要避免衝動發言、與人爭執，建議先把手邊事情做好，等待時機好轉。

生肖龍

屬龍的人向來自信果斷，但11月16日後同樣進入「空亡」，恐怕出現努力卻看不到成果的情況，連帶影響財富累積。

專欄提醒，這段期間不宜急著擴張事業或追求財務突破，應先穩固現有基礎，避免因一時心急而蒙受損失。

生肖馬

屬馬的人熱情、行動力強，11月中旬卻受到水火相剋影響，整體能量偏弱，加上象徵是非的星曜影響，容易因言語不合與他人發生摩擦。

建議放慢腳步、保留體力，遇到意見分歧時別急著爭輸贏，以免消耗心力。

生肖猴

屬猴的人反應靈敏、擅長把握機會，但11月中旬受到「申亥相害」影響，容易出現看不見的阻礙，原本談好的計畫也可能臨時生變。

尤其不建議貿然展開新合作或安排長途旅行，最好先檢視現有進度，減少不必要的奔波。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 運勢 紅燈 搜狐網

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