快訊

網友喊話「拜託聘用黃仁勳」 馬斯克霸氣回應：那會是我的榮幸

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

外交部領務局網站遭駭！近10萬筆護照大頭照、個資外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

11月中旬4生肖家庭運旺翻天！貴人相助、親情升溫 有望迎來意外好消息

聯合新聞網／ 綜合報導
4個生肖家庭運勢逐漸升溫，不僅有機會化解與家人之間的誤會，還可能獲得長輩提點、親友支持，讓原本煩惱的事情出現轉機。示意圖。 圖／AI生成
4個生肖家庭運勢逐漸升溫，不僅有機會化解與家人之間的誤會，還可能獲得長輩提點、親友支持，讓原本煩惱的事情出現轉機。示意圖。 圖／AI生成

11月11日月亮接近天蠍座心宿二，塔羅牌老師艾菲爾指出，這段期間有4個生肖家庭運勢逐漸升溫，不僅有機會化解與家人之間的誤會，還可能獲得長輩提點、親友支持，讓原本煩惱的事情出現轉機。其中，生肖兔有望獲得家人協助，生肖羊則可能因長輩指點迎來生活上的新契機。

艾菲爾在臉書粉絲專頁發文表示，心宿二在傳統星象中具有特殊的象徵意義，而月亮則與情感、家庭及內在安全感有所連結。從命理角度來看，這段時間適合重新關心家人、修補關係，甚至可能因為一場家庭聚會、一通電話，或長輩的提醒，獲得意想不到的好消息。其中，生肖兔、馬、羊、狗的家庭運勢尤其值得期待。

屬兔的人近期家庭運逐漸回暖，原本讓人煩惱的事情，有機會在家人協助下找到解決方向。無論是長輩主動提供建議，或兄弟姊妹、親友及時伸出援手，都可能成為度過難關的重要力量。

艾菲爾建議，若先前與家人有誤會，不妨主動釋出善意，從簡單的問候開始修復關係。面對工作或生活壓力，也不必獨自承擔，適時向家人分享近況，反而可能獲得實際幫助，讓接下來的生活更加順利。

屬馬的人近期家庭氣氛轉趨熱絡，可能收到久未聯絡的親友訊息，或透過聚餐、探訪等活動，重新找回與家人之間的親密感。部分人還有機會從親友口中得知好消息，例如家庭計畫逐漸成形、親友生活迎來新進展，或拖延已久的事情終於有了結果。

艾菲爾提醒，屬馬的人平時可能習慣按照自己的方式處理事情，偶爾容易忽略家人感受。若能多花時間陪伴親友，並耐心傾聽彼此的想法，不僅有助於增進感情，也能讓家庭成為生活中最重要的支持力量。

屬羊的人近期家庭運勢帶有貴人相助的意味，尤其容易從長輩、親戚或經驗豐富的家人身上獲得重要建議。若正為工作、居住安排或財務規劃感到困擾，不妨多與家人討論，可能因此找到新的解決方向。

感情方面，單身者有機會透過親友介紹或家庭聚會，認識合得來的新對象；有伴侶的人則適合與另一半討論未來規劃。艾菲爾建議，遇到困難不必逞強，願意接受家人的關心與幫助，反而更有機會迎來生活上的轉機。

屬狗的人近期家庭運勢逐漸穩定，過去因觀念不同而產生的摩擦，有望慢慢化解。原本難以溝通的家人，可能開始願意理解彼此想法，讓長期僵持的關係出現改善契機。

此外，若家中近期有搬遷、房屋修繕、財務安排或照顧長輩等事務，也適合趁這段時間重新討論分工，減少不必要的爭執。部分人還可能收到親友傳來的喜訊，讓家庭氣氛更加和樂。艾菲爾提醒，平時應多主動關心家人，不必等到有事情才聯絡，只要願意先釋出善意，就有機會讓彼此關係迎來新的開始。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

11月中旬4生肖家庭運旺翻天！貴人相助、親情升溫 有望迎來意外好消息

命理師艾菲爾指出，11月11日這段期間，兔、馬、羊、狗家庭運升溫，家人長輩助力、親友喜訊可望帶來生活轉機。

農曆十月運勢大洗牌！12生肖誰最旺？貴人助攻、好運接連來

農曆十月（國曆2026/11/9～2026/12/8）整體氛圍比較「舒服」：人際互動變順、合作機會增加，也更適合進修、創作、整理生活步調。很多事不需要硬衝，反而是越放鬆越容易遇到願意幫你的人。不過也要小心一鬆就拖延、或私下默默扛太多。這個月的關鍵字是：穩穩做、慢慢贏。 【當月生肖好運排行】 5★運勢王：虎、兔、羊 4★穩健股：鼠、牛、龍 3★持平群：馬、雞、狗 2★需注意：猴、豬 1★警戒區：蛇 鼠 愛情運指數：★★★☆☆ 事業運指數：★★★☆☆ 財富運指數：★★★☆☆ 運勢分析： 本月社交與聚會變多，單身者容易在朋友局、工作往來中遇到聊得來的人，先慢慢相處更穩；有伴者適合一起出門走走，感情會更放鬆。工作上節奏較順，適合把流程理清、把卡關的小問題一次收掉。財運普通偏穩，但也容易因聚餐、旅行花比較多，先設預算上限就不會月底心痛。 牛 愛情運指數：★★★☆☆ 事業運指數：★★★★☆ 財富運指數：★★★★☆ 運勢分析： 你這月的狀態是「低調但很有收穫」，工作上容易遇到願意支持你的人，適合談資源、談合作或把成果整理成可被看見的形式。單身者容易遇到踏實可靠型對象；有伴者相處務實、很適合一起規劃家

懶人有好命！「這些生肖女生」不用太努力、天生得人疼…生活富足

有些女人不愛忙東忙西，也不喜歡把自己搞得太累，沒想到反而特別討人喜歡！搜狐網指出，有幾個生肖的女生，平常看似慵懶隨性，其實各有吸引人的魅力，懂得拿捏生活步調，也知道如何發揮自己的優勢，容易獲得另一半疼愛與支持，日子過得安穩又富足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。