看起來超愛乾淨？「5星座」房間像垃圾堆 越雜亂越有安全感

乾淨整潔的空間固然令人心曠神怡，但在某些人的世界裡，散落一地的衣物或堆疊如山的雜物，反而能帶來無可取代的安心感。對這群人而言，生活軌跡越是狂野奔放，內心狀態就越放鬆。這份排行榜將告訴你，哪五大星座對混亂可以視而不見，有著深海般的極高容忍度。

TOP 5：巨蟹座

踏進這群人的私領域，規模簡直能原地舉辦一場盛大的時光特展。從學生時代同學手寫的卡片，到十年前旅行買回來的紀念品，各種充滿故事的小物件，宛如行軍蟻般佔據了桌面與所有角落。周遭環境的擁擠並不會帶來壓迫感，反倒像是一張厚達十公分的溫暖防護網。天生極度缺乏安全感的他們，深怕失去那些曾經存在過的美好連結。把有感情的物品全部留在視線範圍內，能有效撫平深層的焦慮。在旁人眼中連走路都會踢到東西的雜亂空間，對這類型的人來說卻充滿了無可取代的人情溫度，非得被這些熟悉的事物重重包圍，才能擁有最踏實的歸屬感。

TOP 4：雙子座

要求這類人的生活空間保持絕對整潔，難度堪比徒手攀登聖母峰。他們的心思永遠都在瘋狂追逐新鮮事物，剛翻開一半的雜誌隨手扔在沙發上，拆開的網購紙箱在客廳中央堆成一座小山，下一秒注意力就飛到九霄雲外。房間宛如被龍捲風連續掃過三次的景象，源自於他們思緒跳躍的速度實在太快，根本無暇把專注力停留在整理家務這種單調的動作上。這群人認為把寶貴時間拿去探索未知領域才有價值。即便身處在宛如彈坑般的混亂環境，他們也能憑著絕佳適應力，在一秒鐘內從雜物堆裡精準挖出需要的東西，繼續開心過日子。

TOP 3：水瓶座

傳統世俗的整潔標準，在這群人的獨特腦袋裡連一丁點參考價值都沒有。旁人眼中亂無章法的物品擺放，在他們腦海中卻是嚴密的架構。這群思想極度獨立的思考者，非常重視精神層面的富足，對於外在物質環境反而顯得十分隨性。書本直接堆在地板上疊成比薩斜塔，只要不阻礙發揮創意，就完全沒有歸位的必要。隱藏在這種隨興作風背後的深層心理，是他們極度抗拒被社會既定框架綁架。要是強迫把房間整理得像樣品屋，反而會讓這群人覺得靈魂受到嚴重壓迫。只要能在專屬宇宙裡自在呼吸，外在的混亂對他們而言連一粒微塵都不如。

TOP 2：雙魚座

這群人是高級的浪漫大師，對於現實生活裡的環境整潔，他們總是帶著一種近乎神經大條的遲鈍感。在多數時間裡，注意力早就全數沉浸在豐富的情感波動。就算桌上堆滿了喝完的飲料杯，或是衣服在椅子上長成一座小森林，只要不破壞當下唯美的浪漫心境，他們都有辦法做到完全視而不見。這種對混亂的驚人包容度，起因於對物質世界缺乏強烈的實感。過於理性的整理收納，反而會狠狠打斷這類人隨遇而安的感性步調。在這種充滿隨性氣息的雜亂空間裡，更能讓這群多愁善感的靈魂徹底放鬆，盡情在專屬的世界裡做夢。

TOP 1：射手座

對這群骨子裡流淌著自由血液的奔放靈魂而言，人生的意義在於不斷向外探索，而非把自己困在屋內跟幾粒灰塵斤斤計較。每次短暫回到住處，通常只是為了把這裡當作大型的行李暫存區，稍微充電後就隨手抓個背包準備再度出發。穿過的衣服隨意披在椅背上，行李箱永遠呈現半打開的備戰狀態，這全是他們最真實的生活日常。這類型的人內心深處極度渴望無拘無束的開闊感，對於打掃這種重複性極高的家務會產生高度的抗拒。比起把精力耗費在維持空間的一塵不染，這群人更願意保留體力去體驗世間的精彩。只要房間還有哪怕一條縫隙可以走路，就算環境亂到天翻地覆，也完全不會造成任何心理負擔。

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