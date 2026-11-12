農曆十月運勢大洗牌！12生肖誰最旺？貴人助攻、好運接連來

農曆十月（國曆2026/11/9～2026/12/8）整體氛圍比較「舒服」：人際互動變順、合作機會增加，也更適合進修、創作、整理生活步調。很多事不需要硬衝，反而是越放鬆越容易遇到願意幫你的人。不過也要小心一鬆就拖延、或私下默默扛太多。這個月的關鍵字是：穩穩做、慢慢贏。

5★運勢王：虎、兔、羊



4★穩健股：鼠、牛、龍



3★持平群：馬、雞、狗



2★需注意：猴、豬



1★警戒區：蛇

鼠

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★☆☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



本月社交與聚會變多，單身者容易在朋友局、工作往來中遇到聊得來的人，先慢慢相處更穩；有伴者適合一起出門走走，感情會更放鬆。工作上節奏較順，適合把流程理清、把卡關的小問題一次收掉。財運普通偏穩，但也容易因聚餐、旅行花比較多，先設預算上限就不會月底心痛。

牛

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★★☆



財富運指數：★★★★☆



運勢分析：



你這月的狀態是「低調但很有收穫」，工作上容易遇到願意支持你的人，適合談資源、談合作或把成果整理成可被看見的形式。單身者容易遇到踏實可靠型對象；有伴者相處務實、很適合一起規劃家庭與理財。財運不錯，正財穩、也可能有額外進帳，但別因順就亂買大件，先存再花更安心。

虎

愛情運指數：★★★★☆



事業運指數：★★★★☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



本月心情更輕盈，做事比較有餘裕，適合安排旅行、進修或做想做很久的事。單身者桃花不錯，容易遇到相處舒服、價值觀合拍的人；有伴者相處甜，適合談未來規劃或一起完成目標。工作上順勢推進就能有成果，不必硬拚也能被看見。財運穩定，適合長線規劃與固定存錢，小額投資可以，別追刺激。

兔

愛情運指數：★★★★★



事業運指數：★★★★☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



你是本月的人緣王，單身者桃花很旺，容易在社交、活動、朋友介紹中遇到心動對象，而且品質不錯；有伴者適合安排約會、旅行或一起參加活動，感情升溫很快。工作上貴人運佳，談合作、談資源更容易談成。財運中上，但也容易為了社交、打扮花比較多，記得先抓預算，甜甜的同時也要存得下。

龍

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★★☆



財富運指數：★★★★☆



運勢分析：



這月適合把重點放在「整理與規劃」：把文件、合約、進度表理順，你會覺得輕鬆很多。單身者桃花偏理性，容易被懂你、欣賞你能力的人吸引；有伴者適合一起處理重要事（家務、理財、搬家規劃），默契會提升。工作上適合談條件、做簽核、推進卡關案。財運不錯，穩穩累積就能看到成果。

蛇

愛情運指數：★★☆☆☆



事業運指數：★☆☆☆☆



財富運指數：★★☆☆☆



運勢分析：



本月比較像「容易做白工」：忙很多但成效不一定立刻看得見，還可能遇到溝通不良、被誤解或衝突升高的狀況。單身者先別急著投入新關係，容易遇到消耗型互動；有伴者吵架風險高，先停火、先休息再談最有效。工作上不宜硬碰硬，重要事留紀錄、條件寫清楚。財運偏保守，避免衝動投資與借貸，先守現金流。

馬

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★☆☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



表面看起來平穩，但私下容易冒出合作邀約或曖昧訊號；單身者別急著表態，先確認對方是否認真；有伴者避免「你以為我懂」，把話說清楚更安心。工作上照節奏走就能穩住，但別把所有責任往自己身上攬，該分工就分工。財運普通，容易為人情與社交多花錢，先抓好預算上限，月底就不會後悔。

羊

愛情運指數：★★★★☆



事業運指數：★★★★☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



你這月貴人與好人緣都很明顯，適合做創作、做內容、或在需要溝通協調的工作上發揮。單身者容易遇到溫柔體貼型，互動舒服；有伴者相處更甜，適合一起旅行或培養共同興趣。工作上只要你願意開口請教、主動爭取，就容易拿到資源。財運中上，適合固定存錢、做長期規劃，少做衝動消費更漂亮。

猴

愛情運指數：★★☆☆☆



事業運指數：★★☆☆☆



財富運指數：★★☆☆☆



運勢分析：



本月容易遇到被誤解、被挑語病的狀況，越解釋越亂時，就先冷靜、先留紀錄。單身者桃花普通，別因一時寂寞就答應曖昧；有伴者要小心口舌是非，講話留餘地、少用反諷。工作上適合做穩健推進，不宜硬拚輸贏。財運偏保守，避免跟朋友合資或口頭約定，白紙黑字最安全。

雞

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★☆☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



本月才華容易被看見，適合整理作品、做簡報、發表成果；只要你願意展現，會有人注意到。單身者有機會遇到聊得來的人；有伴者互動平穩，安排一次小旅行或一頓好好吃飯就很加分。工作上按部就班可穩住，細節別漏就能省很多麻煩。財運普通，外快小機會有，但別貪快錢，穩健規劃最實在。

狗

愛情運指數：★★★☆☆



事業運指數：★★★☆☆



財富運指數：★★★☆☆



運勢分析：



這月屬於「有回報但要靠勤奮」：你做得越踏實，越能看到成果。單身者桃花普通但不差，容易遇到相處舒服型；有伴者感情穩，適合一起規劃生活品質（運動、整理家裡、旅行）。工作上別急著搶風頭，先把品質做對更有利。財運中等，雖然不會暴衝，但只要控支出、守住預算，就能慢慢累積到讓你安心的數字。

豬

愛情運指數：★★☆☆☆



事業運指數：★★☆☆☆



財富運指數：★★☆☆☆



運勢分析：



本月容易懶散、想太多、提不起勁，越拖越焦慮；最好的解法是把任務拆小、先完成一小步。單身者不宜急著開始，容易遇到不夠明確的人；有伴者要避免冷處理，直接說出疲憊與需求，對方更能理解。工作上先把基本盤顧好，別把希望放在「等等就會變好」。財運偏保守，避免衝動購物與高風險投資，先把預備金補滿更安心。

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