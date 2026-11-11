11月財運、事業運齊旺！4星座靠高情商累積人脈 合作案、訂單接連上門

11月想迎接財富好運，除了個人能力，人際關係與溝通技巧也可能成為助力。《搜狐網》分享，擁有高情商的4個星座，懂得察言觀色、維繫人脈，也善於在關鍵時刻替別人著想，過去默默累積的信任與人情，到了11月有機會逐漸轉化為事業機會與財富成果，其中天秤座、巨蟹座、雙魚座及獅子座被點名。

天秤座：人脈變現！11月合作案敲定 財富機會接連上門

天秤座天生擅長溝通協調，面對緊張的談判或合作僵局，總能透過圓融的應對化解衝突，也懂得維持各方關係。搜狐網指出，進入11月後，過去累積的人脈有望轉化為實際機會，先前洽談的合作案可能敲定，職場人際關係也有望改善，甚至迎來款項回收與合作收益，靠著良好溝通能力為事業再添助力。

巨蟹座：細膩貼心累積好人緣 老客戶帶財、訂單有望湧入

巨蟹座的高情商則展現在細膩與貼心，擅長察覺他人的需求，無論是客戶隨口提出的小要求，或同事情緒上的變化，都能適時給予關懷。文章分析，巨蟹座過去默默累積的信任，11月可能開始發酵，老客戶有機會帶來新客源，家庭與職場支持也逐漸到位，訂單及合作機會看好，讓財富隨著人脈經營穩定累積。

雙魚座：同理心成致富關鍵 創意作品有望曝光、收入躍升

雙魚座擁有強烈的同理心，善於理解別人沒有說出口的需求，也懂得用溫和的方式處理合作關係。搜狐網指出，雙魚座先前在創意領域持續耕耘，雖然成果未必立即受到關注，但進入11月後，有機會迎來新的創意合作窗口，過去投稿或洽談的項目可能傳出好消息，隨著合作流程逐步打通，作品曝光與收入變現也有望同步提升。

獅子座：仗義大方贏得信任 貴人帶資源、事業再攀高峰

獅子座的高情商則表現在大方與仗義，懂得給別人留面子，也願意在團隊成員遇到困難時挺身而出。文章提到，獅子座過去帶領團隊承擔不少挑戰，雖然過程中可能吃過虧，仍維持照顧夥伴的作風。到了11月，先前建立的人脈與團隊信任有望帶來回報，曾經扶持過的夥伴可能帶來重要資源，進而促成大型合作案、項目分紅及事業發展機會。