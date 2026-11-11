快訊

美台軍購困境加劇 上將訪歐是另闢管道還是敲打美方？

老屋翻修水電先檢查！水電5大奪命警訊曝：插座發燙跳電快停用

明明有特休為何不敢請？「安靜度假」背後的職場潛規則

聽新聞
0:00 / 0:00

幫孩子取名注意！命理師曝「仙、聖」不是人人能用 這生肖例外

聯合新聞網／ 綜合報導
取名大有學問，命理專家提醒一般人別用「仙、聖」等字。示意圖／AI生成
取名大有學問，命理專家提醒一般人別用「仙、聖」等字。示意圖／AI生成

許多人在幫孩子取名字時，都希望能為孩子取一個寓意深遠的好名字。不過命理師江柏樂分享姓名學禁忌，提醒「仙」、「聖」這種名字並非人人適用，甚至可能會導致災禍。此外，堯、舜、禹這三個字也不能亂用。

命理師江柏樂以「男女名禁忌之聖人篇」為題說明，古代聖賢的名號背後皆有宏大的歷史與信仰淵源。例如華人熟知的「堯、舜、禹」被民間信仰合稱為「古聖三公」，更與掌管福禍赦罪的「三官大帝」有所連結。其中，「堯」因制定曆法、提倡道德，稱聖而尊為天官大帝；「舜」以大孝與德行治世，被後人尊為地官大帝；而治理水患、廣納賢士的「禹」，則被尊為水官大帝。

江柏樂指出，這些名字與尊號所代表的格局極高，一般凡人若直接取用，在民俗與姓名學角度往往被視為「犯上」，容易因命格壓不住、承擔不起，反而在生活中招致意外與多舛波折。除了古代聖王名號外，江柏樂也特別點名「仙」與「聖」兩個字，提醒家長命名時切勿輕易選用。他解釋，「仙」字代表長生不老、超凡脫俗，屬於人間難以企及的超自然境界，且民俗上常作為對往生者的委婉稱呼，用於陽世人名恐有不吉之意。

至於「聖」字，則象徵通情達理、德行崇高，或是學術技藝達到極致之人方能稱聖。江柏樂提醒，這種具有極端字格的名字一般人很難消受，恐引發血光意外；若真要使用，除了生肖屬「鼠」的人風險相對較小之外，其餘生肖皆建議盡量避開，以免弄巧成拙。

民俗說法雖然提供了一種命名參考，但取名最重要的仍是蘊含家人的愛與祝福，信者恆信，民眾在規劃新生兒姓名時也可作為多元考量。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

禁忌 命理師 名字 生肖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本人見人跌倒不會扶？陸網紅揭文化差異：其實是極致溫柔

失業不敢說！陸掀「假裝上班」奇葩商機 年輕人花錢買體面

2027羊年好運擋不住！「4生肖」從年初旺到年底…事業財運豐收

冬天一把火燒旺「四星座」事業財運！魔羯實力發光、他人脈通錢脈

相關新聞

幫孩子取名注意！命理師曝「仙、聖」不是人人能用 這生肖例外

許多人在幫孩子取名字時，都希望能為孩子取一個寓意深遠的好名字。不過命理師江柏樂分享姓名學禁忌，提醒「仙」、「聖」這種名字並非人人適用，甚至可能會導致災禍。此外，堯、舜、禹這三個字也不能亂用。

傻人有傻福！3生肖女沒心機、不懂算計…反而自帶富貴命

有些女人看起來單純又沒心機，不愛爭、不會算計，甚至常被笑太傻，沒想到這樣的個性反而是她們的優勢。搜狐網指出，有三個生肖的女生好傻好天真、可以說是毫無心機，但卻備受老天爺疼愛，一輩子富貴有福氣。

冬天一把火燒旺「四星座」事業財運！魔羯實力發光、他人脈通錢脈

時間到了年底，有人苦於收拾爛攤子，有些人卻開心升官發財。搜狐網分享，有四個星座今年冬天運勢特別旺，過去的辛苦終於有了回報，原本卡關的事突然有了轉機，不只貴人主動上門，升遷、獎金和賺錢機會也接連出現，成為年底最令人羨慕的幸運兒。

2027羊年好運擋不住！「4生肖」從年初旺到年底…事業財運豐收

別人還在為新的一年努力打拚，有些人卻像自帶好運光環，從年初就一路順風順水！搜狐網分享，有四個生肖的人明年羊年有望成為幸運兒，不僅開年就有貴人送上門，工作機會接連出現，財運也跟著看漲，就連人際關係和家庭生活都格外順遂，好運從年頭一路延續到年底。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。