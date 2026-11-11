幫孩子取名注意！命理師曝「仙、聖」不是人人能用 這生肖例外

許多人在幫孩子取名字時，都希望能為孩子取一個寓意深遠的好名字。不過命理師江柏樂分享姓名學禁忌，提醒「仙」、「聖」這種名字並非人人適用，甚至可能會導致災禍。此外，堯、舜、禹這三個字也不能亂用。

命理師江柏樂以「男女名禁忌之聖人篇」為題說明，古代聖賢的名號背後皆有宏大的歷史與信仰淵源。例如華人熟知的「堯、舜、禹」被民間信仰合稱為「古聖三公」，更與掌管福禍赦罪的「三官大帝」有所連結。其中，「堯」因制定曆法、提倡道德，稱聖而尊為天官大帝；「舜」以大孝與德行治世，被後人尊為地官大帝；而治理水患、廣納賢士的「禹」，則被尊為水官大帝。

江柏樂指出，這些名字與尊號所代表的格局極高，一般凡人若直接取用，在民俗與姓名學角度往往被視為「犯上」，容易因命格壓不住、承擔不起，反而在生活中招致意外與多舛波折。除了古代聖王名號外，江柏樂也特別點名「仙」與「聖」兩個字，提醒家長命名時切勿輕易選用。他解釋，「仙」字代表長生不老、超凡脫俗，屬於人間難以企及的超自然境界，且民俗上常作為對往生者的委婉稱呼，用於陽世人名恐有不吉之意。

至於「聖」字，則象徵通情達理、德行崇高，或是學術技藝達到極致之人方能稱聖。江柏樂提醒，這種具有極端字格的名字一般人很難消受，恐引發血光意外；若真要使用，除了生肖屬「鼠」的人風險相對較小之外，其餘生肖皆建議盡量避開，以免弄巧成拙。

民俗說法雖然提供了一種命名參考，但取名最重要的仍是蘊含家人的愛與祝福，信者恆信，民眾在規劃新生兒姓名時也可作為多元考量。

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