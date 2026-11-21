聰明和能力兼具，是自己有實力，但若無法被人欣賞，則可能被他們視為絆腳石。以下五星座，較有這類情況：

TOP 5 雙魚座

雙魚座的豐富同情心和創意才華，而有豐沛的能量。但同時，這種敏感和夢幻的特質，也可能成為他們的障礙。由於雙魚座極度情感化，容易受到外界情緒的影響，使其在面對挑戰時可能感到疲憊和不安。他們善於幻想，容易在現實與夢想之間感到迷茫，影響了他們在追求目標時的決斷力。他們也可能由於過於激動和理想主義，難以確保自己的需求得到充分的重視。

TOP 4 水瓶座

水瓶座的獨立思考和創新能力，而顯得聰明且有創意。然而，這種與眾不同的特質有時可能成為他們的阻礙。由於水瓶座習慣打破傳統，可能在團體中感到孤立，與他人的溝通和理解存在困難。他們崇尚獨立，有時可能表現出過於冷漠的特點，使得與他人建立深刻聯繫變得困難。在追求個人目標時，水瓶座需要注意與他人的合作，以克服可能因個性獨特而帶來的社交阻礙。

TOP 3 天蠍座

天蠍座有顯著的觀察力和激情，使得他們在追求目標時表現出色。然而，這種強烈的性格，也可能成為他們的阻礙。由於天蠍座喜愛保守神秘，可能難以與他人建立深厚的連結，使他們在群體中感到孤立。此外，他們過於神秘的特質，有時可能令人難以理解，降低了與他人協作的效率。在追求個人目標時，他們需要注意平衡保持人際關係的開放性，以免因過於封閉而感到受阻。

TOP 2 天秤座

天秤座擁有卓越的社交技巧和平衡感，在人際交往和解決衝突方面，有突出的表現。然而，他們的優柔寡斷和追求平衡的特質，也成為阻礙他們的因素。天秤座可能過於考慮他人的意見而陷入猶豫不決，容易受到外界期望的困擾。他們在做決定時，可能陷入長時間的思考，難以迅速作出選擇。他們過度追求平衡，有時可能使他們在追求個人目標時感到受阻，因此他們需要學會在保持公正與平衡的同時，更果斷地追求自己的理想。

TOP 1 巨蟹座

巨蟹座具有敏感、情感豐富的特質而且聰明，富有創造力。他們擅長理解他人情感，是優秀的協調者。然而，這種情感豐富也成為他們的雙刃劍，容易受到他人情緒的影響。巨蟹座可能過度投入他人感受，陷入自身情緒波動中，使其在追求個人目標時感到受阻。他們需要學會平衡自我需求與他人期望，以充分發揮其聰明和能力。因此，雖然巨蟹座充滿潛力，但在實現個人目標時，需注意維護良好的情緒平衡，以更有效地應對外界阻礙。

◎本文內容已獲 清水孟國際塔羅雲蔚老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。