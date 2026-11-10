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平常精明！這些星座卻中「美人計」？ 水瓶黃仁勳暈在…漂亮還懂我

聯合新聞網／ 澤誼老師
輝達執行長黃仁勳外遇對象被指疑似為共諜。美聯社
輝達執行長黃仁勳外遇對象被指疑似為共諜。美聯社

最近看到輝達執行長黃仁勳婚外情新聞，就想到，感情這件事，有時候真的很會考驗一個人對自己的認識。

平常覺得自己很清醒，知道什麼人不能碰、什麼界線不能過。結果出現一個長得好看的人，剛好又懂得欣賞你，就開始覺得：「跟這個人相處，真的很開心」。美人計厲害的地方就在這裡，亮眼的外表讓你注意到她，接下來那些被理解、被肯定、被照顧的感覺，才讓你越來越捨不得拉開距離。

這六個星座，各有一種容易心動的地方。來看看，你最受不了哪一種？

水瓶座／漂亮，還懂我的腦袋

水瓶對自己的觀點與獨立性很有堅持。想靠近他，光是順著他說話還不夠，最好能跟他平等交流，甚至提出讓他眼睛一亮的看法。所以，一個外型吸引他，又能理解他的思考方式、不急著把他改造成「正常人」的對象，很容易被放進特殊的位置。

他會覺得：「我不用解釋那麼多，你就知道我在說什麼。」這種精神上的認同，會讓水瓶願意主動分享自己的世界。嘴上還在說只是朋友，心裡已經替對方保留了一個別人進不去的位置。

天秤座／顏值過關，相處又舒服

天秤對美感的要求會延伸到整個互動過程：談吐有沒有品味，意見不同時能不能溝通，彼此的進退是不是剛剛好。

他很在意關係裡的協調，也常常不自覺地調整自己，讓場面好看。如果眼前這個人既賞心悅目，又懂得回應他的善意，讓他不用一直費心圓場，天秤就容易產生「我們很合」的感覺。一段關係被經營得太愉快，他可能開始捨不得說出那些會破壞氣氛、卻應該講清楚的話。

獅子座／這麼有魅力的人，竟然崇拜我

獅子很在意自己能否活出價值，以及這份價值有沒有被看見。隨便稱讚幾句，他未必買單。但一個本身就有魅力、有分量的人，認真欣賞他的能力，還看得懂他引以為傲的地方，這份肯定就很容易進到心裡。尤其對方既給他面子，又讓他覺得自己能帶來快樂、保護與支持，獅子就會更想付出。他喜歡的，是對方眼中那個值得被愛、值得被仰望的自己。為了維持這個形象，連逞強都可以逞得很開心。

金牛座／賞心悅目，還把我照顧得很好

金牛重視身體能直接感受到的舒服，以及這份舒服能不能持續。外表、聲音、氣味，先讓他想靠近；記得他的口味、尊重他的步調、穩定出現在生活裡，才讓他慢慢放心。金牛的情緒價值，常常就藏在這些具體的小事裡。你說一百次在乎他，不如真的記得他胃不好，別空腹喝咖啡。當對方逐漸變成日常的一部分，離開就意味著熟悉的生活要重新調整。他可能還沒說自己多愛，卻已經很不想失去。

網路上流傳<a href='/search/tagging/2/黃樂' rel='黃樂' data-rel='/2/264722' class='tag'><strong>黃樂</strong></a>與黃仁勳合照，據説來自黃樂的微信朋友圈發文。（取材自微信）
網路上流傳黃樂與黃仁勳合照，據説來自黃樂的微信朋友圈發文。（取材自微信）

摩羯座／大家看我的成就，你卻看見我的累

摩羯，常把責任、自制與能力當成維持安全感的方法。事情能掌握，自己有用，就比較不必暴露脆弱。因此，想走近他，光是心疼還不夠。對方得尊重他的能力，也容得下他偶爾沒辦法，讓他相信說出疲憊不會換來輕視，更不會成為日後被拿捏的把柄。

一個有吸引力的人，若能給他這種安心，他才可能慢慢卸下防備。「在你面前，我不用一直證明自己撐得住。」這份信任，對摩羯很有分量。

雙魚座／你一懂我，我就開始想像我們的故事

雙魚容易透過情緒與想像建立連結。當對方接得住他的脆弱，又願意分享自己的內心，他很容易感到彼此之間有種難以言喻的親近。再加上喜歡的外型、一點浪漫氣氛，這份共鳴就可能被他賦予更大的意義：「我們會遇見，一定有原因。」雙魚容易心動的地方，是在感受很深的時候，連尚未了解的部分，都先用想像補得很美。對方只是陪他度過一個難過的晚上，他心裡可能已經想到更遠的未來

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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