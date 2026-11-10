工作瓶頸出現轉機！4生肖冬季事業運加溫 升遷調薪在望

2026年即將進入尾聲，忙碌了一整年的上班族，也開始期待工作上能有所收穫。「搜狐網」分享，隨著冬季到來，部分生肖的事業運勢有望逐漸升溫，過去累積的努力可能獲得主管肯定，原本卡關的工作也有機會出現轉機，甚至遇上願意提供資源、協助突破困境的貴人。其中，生肖牛、馬、兔、羊在這個冬天特別值得留意，有望迎來新的工作機會，為升遷或加薪增添助力。

生肖牛│過去默默耕耘獲肯定 成為升遷籌碼

屬牛的人做事踏實，向來不喜歡只說不做，許多工作即使繁瑣，也願意一步步完成。過去一段時間，可能付出不少心力，卻不一定立即獲得相應的肯定，不過進入冬季後，這些累積有望逐漸展現成果。過去合作過的客戶、曾經提攜自己的前輩，甚至久未聯絡的同事，都可能帶來新的合作消息或工作機會。

尤其從事技術、供應鏈及財務相關工作的屬牛人，表現有機會受到主管注意，遇到棘手任務時也可能獲得更多支援。建議持續維持一貫的穩定表現，讓別人看見自己的專業與可靠度，未來在職務調整或薪資待遇上，也有機會迎來好消息。

生肖馬│新點子找到實踐機會 合作運勢升溫

屬馬的人思考靈活，行動力強，遇到新機會時通常敢於嘗試。不過，過去一段時間可能有不少想法，卻因資源不足或缺乏適當協助，導致計畫進展不如預期。進入冬季後，職場上的人際助力有望增加，可能遇到新的合作夥伴，或透過跨部門交流，找到原本難以突破的問題解方。

對從事業務、行銷或自行創業的屬馬人來說，這段時間尤其值得留意合作邀約與市場新機會。只要能將創意轉化為具體成果，過去的努力就有機會反映在業績表現上，也為獎金、加薪或職涯發展創造更多空間。

生肖兔│好人緣成職場助力 意外消息帶來機會

屬兔的人個性溫和，平時擅長與不同類型的人相處，即使遇到意見不合，也通常願意先溝通協調。過去可能因為不喜歡爭搶，經常把表現機會讓給別人，甚至默默承擔不少額外工作。不過，這些平時累積的人際關係，在冬季可能成為職場上的重要助力。

曾經幫助過的同事、熟悉的行政人員，或過去合作過的對象，都可能在關鍵時刻提供消息或牽線介紹，讓屬兔人提早掌握新的工作機會。建議別再一味退讓，遇到適合自己的任務或發展方向時，也要主動表達意願，讓主管知道自己的能力與目標，才能真正把好人緣轉化成職涯優勢。

生肖羊│長期累積終被看見 前輩提攜助突破

屬羊的人心思細膩，重視團隊氣氛，平時不喜歡與人爭執，即使遇到分工不公平的情況，也可能選擇默默承擔。其實不少屬羊人並非能力不足，而是太在意別人的感受，反而容易忽略自己的表現與需求。進入冬季後，過去累積的經驗與好口碑有望逐漸受到重視，原本進展緩慢的合作或工作計畫，也可能出現新的突破。

這段時間的貴人可能是年紀稍長、做事穩健的前輩，對方看重實際能力與責任感，願意在適當時機提供協助。屬羊人不妨把握這次機會，遇到想爭取的任務或職務時，別再習慣性退讓，適時展現自己的想法與實力，才有機會讓長期付出獲得更多回報。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。