快訊

徐立信昨曬消費券政績 今涉發900份敬老券買票遭搜索約談

搭機注意！12月起加熱菸全程禁用 違規最重判5年

跟上航空業！高鐵宣布一線同仁名牌不再「連名帶姓」 去識別化呈現

聽新聞
0:00 / 0:00

工作瓶頸出現轉機！4生肖冬季事業運加溫 升遷調薪在望

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著冬季到來，部分生肖的事業運勢有望逐漸升溫，過去累積的努力可能獲得主管肯定。圖／AI生成
隨著冬季到來，部分生肖的事業運勢有望逐漸升溫，過去累積的努力可能獲得主管肯定。圖／AI生成

2026年即將進入尾聲，忙碌了一整年的上班族，也開始期待工作上能有所收穫。「搜狐網」分享，隨著冬季到來，部分生肖的事業運勢有望逐漸升溫，過去累積的努力可能獲得主管肯定，原本卡關的工作也有機會出現轉機，甚至遇上願意提供資源、協助突破困境的貴人。其中，生肖牛、馬、兔、羊在這個冬天特別值得留意，有望迎來新的工作機會，為升遷或加薪增添助力。

生肖牛│過去默默耕耘獲肯定 成為升遷籌碼

屬牛的人做事踏實，向來不喜歡只說不做，許多工作即使繁瑣，也願意一步步完成。過去一段時間，可能付出不少心力，卻不一定立即獲得相應的肯定，不過進入冬季後，這些累積有望逐漸展現成果。過去合作過的客戶、曾經提攜自己的前輩，甚至久未聯絡的同事，都可能帶來新的合作消息或工作機會。

尤其從事技術、供應鏈及財務相關工作的屬牛人，表現有機會受到主管注意，遇到棘手任務時也可能獲得更多支援。建議持續維持一貫的穩定表現，讓別人看見自己的專業與可靠度，未來在職務調整或薪資待遇上，也有機會迎來好消息。

生肖馬│新點子找到實踐機會 合作運勢升溫

屬馬的人思考靈活，行動力強，遇到新機會時通常敢於嘗試。不過，過去一段時間可能有不少想法，卻因資源不足或缺乏適當協助，導致計畫進展不如預期。進入冬季後，職場上的人際助力有望增加，可能遇到新的合作夥伴，或透過跨部門交流，找到原本難以突破的問題解方。

對從事業務、行銷或自行創業的屬馬人來說，這段時間尤其值得留意合作邀約與市場新機會。只要能將創意轉化為具體成果，過去的努力就有機會反映在業績表現上，也為獎金、加薪或職涯發展創造更多空間。

生肖兔│好人緣成職場助力 意外消息帶來機會

屬兔的人個性溫和，平時擅長與不同類型的人相處，即使遇到意見不合，也通常願意先溝通協調。過去可能因為不喜歡爭搶，經常把表現機會讓給別人，甚至默默承擔不少額外工作。不過，這些平時累積的人際關係，在冬季可能成為職場上的重要助力。

曾經幫助過的同事、熟悉的行政人員，或過去合作過的對象，都可能在關鍵時刻提供消息或牽線介紹，讓屬兔人提早掌握新的工作機會。建議別再一味退讓，遇到適合自己的任務或發展方向時，也要主動表達意願，讓主管知道自己的能力與目標，才能真正把好人緣轉化成職涯優勢。

生肖羊│長期累積終被看見 前輩提攜助突破

屬羊的人心思細膩，重視團隊氣氛，平時不喜歡與人爭執，即使遇到分工不公平的情況，也可能選擇默默承擔。其實不少屬羊人並非能力不足，而是太在意別人的感受，反而容易忽略自己的表現與需求。進入冬季後，過去累積的經驗與好口碑有望逐漸受到重視，原本進展緩慢的合作或工作計畫，也可能出現新的突破。

這段時間的貴人可能是年紀稍長、做事穩健的前輩，對方看重實際能力與責任感，願意在適當時機提供協助。屬羊人不妨把握這次機會，遇到想爭取的任務或職務時，別再習慣性退讓，適時展現自己的想法與實力，才有機會讓長期付出獲得更多回報。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 事業運 加薪 工作 轉機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

4生肖自帶貴人運「靠人脈發家」！社交圈藏機會 愛情財富雙豐收

4生肖11月貴人運爆棚！屬豬、馬上榜 這生肖迎轉職加薪好時機

升遷機會悄悄靠近！3星座職場好運到 未來一周容易被主管看見

11月翻身機會來了！4生肖財運大爆發…數錢數到手抽筋

相關新聞

不靠美貌也嫁得好！三生肖女經營婚姻高手…兔溫柔貼心、她主動出擊

想要當個婚姻幸福的女生，不一定要靠漂亮外表，有些女生即使不是第一眼美女，卻懂得經營感情，反而更容易遇到疼愛自己的另一半。搜狐網分享，有三個生肖女生天生具備好姻緣特質，沒有頂尖美貌，卻靠著聰明、獨立與溫柔，讓婚姻路越走越穩。

工作瓶頸出現轉機！4生肖冬季事業運加溫 升遷調薪在望

2026年即將進入尾聲，忙碌了一整年的上班族，也開始期待工作上能有所收穫。搜狐網分享，隨著冬季到來，部分生肖的事業運勢有望逐漸升溫，過去累積的努力可能獲得主管肯定，原本卡關的工作也有機會出現轉機，甚至遇上願意提供資源、協助突破困境的貴人。其中，生肖牛、馬、兔、羊在這個冬天特別值得留意，有望迎來新的工作機會，為升遷或加薪增添助力。

平常精明！這些星座卻中「美人計」？ 水瓶黃仁勳暈在…漂亮還懂我

最近看到輝達執行長黃仁勳的婚外情新聞，就想到，感情這件事，有時候真的很會考驗一個人對自己的認識。平常覺得自己很清醒，知道什麼人不能碰、什麼界線不能過。結果出現一個長得好看的人，剛好又懂得欣賞你，就開始覺得：「跟這個人相處，真的很開心」。美人計厲害的地方就在這裡，亮眼的外表讓你注意到她，接下來那些被理解、被肯定、被照顧的感覺，才讓你越來越捨不得拉開距離。

慢熱卻最長情！4星座不輕易開始戀愛 一旦認定就想走一輩子

有些人談戀愛講求一見鍾情，喜歡了就勇敢追求；但也有人需要長時間相處，確認彼此適合後，才願意真正投入感情。這類人或許不擅長製造浪漫，也不會一開始就表現得熱情，卻往往更重視關係中的信任與承諾。搜狐網分享，從星座性格來看，金牛座、摩羯座、天蠍座、巨蟹座就屬於比較慢熱、重視感情品質的類型，不會輕易開始一段戀愛，但一旦認定對方，就願意花時間好好經營，讓幸福隨著相處逐漸累積。

看似好相處…四星座其實不好惹！踩到底線…反手弄死你

職場上有些人平時低調、不愛爭辯，看起來沒什麼脾氣，真正遇到問題卻展現驚人實力。搜狐網分享有四個星座，平常不爭不搶，不代表好欺負，一旦踩到底線，絕對會回擊，讓人見識到他們不好惹的一面。

桃園市長選戰倒數18天！張善政、黃世杰同屬馬 命理師揭運勢玄機

2026年九合一選舉倒數18天，桃園現任市長張善政尋求連任，民進黨候選人黃世杰出馬挑戰。易經預言家、命理諮商師高輔進今（10）日從年運、天運及姓名學角度分析兩人運勢，認為張善政有現任執政優勢，加上姓名學顯示較容易獲得婦女族群認同，整體勝選機率較高；黃世杰則有年輕男性選票的潛在支持，但若要爭取更好的選舉結果，可能要將目標放在下一屆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。