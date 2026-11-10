桃園市長選戰倒數18天！張善政、黃世杰同屬馬 命理師揭運勢玄機

2026年九合一選舉倒數18天，桃園現任市長張善政尋求連任，民進黨候選人黃世杰出馬挑戰。易經預言家、命理諮商師高輔進今（10）日在臉書發文，從年運、天運及姓名學角度分析兩人運勢，高輔進認為，張善政挾帶現任市長的施政優勢，姓名學上也較容易獲得女性選民認同，整體運勢相對平穩；黃世杰則有機會吸引年輕男性選民支持，不過若想進一步累積選舉能量，或許可將目光放在下一屆，等待更有利的時機。

高輔進指出，2027年為丙午年，干支五行皆屬火，從天運來看，張善政出生於甲午年，甲木遇丙火形成木生火局，象徵過去提出的政見容易落實，也有機會獲得較高聲量與支持度。黃世杰則為戊午年出生，戊土遇丙火形成火生土局，代表今年運勢受到照顧，較有機會排除負面因素。

不過，高輔進認為，張善政身為現任市長，已有施政成果可以向選民展現，相較之下，黃世杰身為挑戰者，政見仍須透過選舉爭取認同，因此在這個層面上，張善政較占優勢。

至於年運方面，高輔進表示，張善政與黃世杰皆屬馬，今年同樣面臨「刑剋年」，容易因好勝心強、缺乏耐性，或不願接受外界批評而影響運勢，甚至做出較冒險的決定。他建議兩人應以傾聽者、受教者的態度面對選民，避免個性過於強勢，才有機會爭取勝選。

姓名學部分，高輔進分析，張善政目前73歲，運勢走回「張」字中的「弓」字元，與午火相生，象徵政見較容易獲得女性族群接受，有助於提高得票率。黃世杰目前49歲，則走到「杰」字中的「木」字元，同樣與午相生，在年輕選民，尤其男性族群中，可能具有一定吸引力。

高輔進認為，張善政較有機會達到預期選舉成果，黃世杰則須觀察年輕男性選民的參與程度，是否能進一步轉化為選票。綜合運勢與姓名學分析，他看好張善政的勝選機會，並認為黃世杰若將目標放在下一屆，未來勝出的可能性或許更高。

不過，高輔進也強調，以上是透過古智慧分析，僅供參考，實際狀況仍由選民自行判斷。

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