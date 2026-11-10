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年輕懷才不遇！「4生肖」40歲後運勢起飛…職場高升又發財

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為中年人財運大好示意圖。圖／AI生成
圖為中年人財運大好示意圖。圖／AI生成

有些人年輕時懷才不遇，明明有實力，卻總是差臨門一腳，不過隨著年紀增長，累積的經驗逐漸成為優勢，反而在中年迎來事業高峰。搜狐網分享，有四個生肖40歲後運勢有望一路看漲，過去累積的實力開始發揮，貴人、機會接連出現，不僅升官加薪有望，財富與地位也跟著提升。

生肖雞／收斂鋒芒 格局顯現

屬雞的人年輕時好勝心強，容易因為直來直往得罪人，事業發展也因此多有波折。40歲後逐漸懂得收斂鋒芒，將衝勁轉化為領導能力，做事更有格局，也逐漸獲得團隊信任。過去累積的專業與口碑開始發酵，貴人主動帶來機會，升職加薪有望接連到來。

生肖蛇／多年蟄伏 事業突破

屬蛇的人年輕時習慣獨來獨往，不擅長經營人際關係，容易錯過一些發展機會。40歲後，過去累積的經驗與敏銳眼光逐漸展現，判斷力和執行力都成為職場優勢，能搶先看見別人忽略的機會，事業有望迎來突破，收入與地位同步提升。

生肖兔／默默付出 終獲肯定

屬兔的人個性溫和，不喜歡爭搶，年輕時即使付出很多，也可能因為太低調而被忽略。40歲後自信心逐漸提升，細膩心思與實務經驗成為重要優勢，過去累積的成果開始受到重視，從幕後實幹者成為團隊不可或缺的人物，升遷加薪機會也跟著增加。

生肖鼠／低調布局 財富暴增

屬鼠的人擅長精打細算，年輕時不追求短期暴利，而是一步步累積能力與資產。40歲後，過去的投資布局與人脈逐漸發揮效益，加上多年累積的專業經驗，職場話語權提高，收入也有望持續成長，生活越過越寬裕。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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