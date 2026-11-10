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看似好相處…四星座其實不好惹！踩到底線…反手弄死你

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場上欺負同事，踩到人家底線示意圖。AI生成
圖為職場上欺負同事，踩到人家底線示意圖。AI生成

職場上有些人平時低調、不愛爭辯，看起來沒什麼脾氣，真正遇到問題卻展現驚人實力。搜狐網分享有四個星座，平常不爭不搶，不代表好欺負，一旦踩到底線，絕對會回擊，讓人見識到他們不好惹的一面。

天蠍座／表面淡然 其實看透一切

天蠍座平時話不多，也不急著表現自己，看起來有些冷淡，彷彿對周遭的人事物不太在意。其實他們觀察力敏銳，誰在認真做事、誰想推卸責任，往往早就看在眼裡。遇到棘手任務，天蠍座更能展現執行力，深入找出問題癥結。平常不愛計較，不代表任人欺負，一旦有人惡意搶功或踩線，他們就會拿出證據、清楚劃分責任，絕不讓自己吃悶虧。

摩羯座／看似老實 其實野心藏很深

摩羯座平時埋頭工作，不搶風頭，也不太會到處宣傳自己的成績，很容易被當成只是認真聽話的員工。其實他們對未來早有規畫，專業能力和工作經驗也在默默累積。別人還在爭一時的表現，摩羯座早已把目光放得更遠。看似什麼都能配合，卻不代表可以任意使喚；若長期被忽視或不公平對待，他們會果斷調整態度，用實力爭取應有的位置。

金牛座／看似好脾氣 其實立場堅定

金牛座平時溫和隨和，不喜歡爭吵，工作上也習慣按部就班，常讓人覺得沒什麼脾氣。事實上，他們比想像中更有主見，尤其涉及工作成果、個人權益，絕不輕易妥協。小事可以讓，大原則卻不能退。若有人一再占便宜、把責任推到自己身上，金牛座不會只是一味忍耐，而是會用堅定態度表明立場。看似慢吞吞，真正決定反擊時，態度卻相當堅決。

水瓶座／很在乎邊界感 不接受情勒

水瓶座在職場中常有自己的節奏，不熱衷辦公室社交，也不太在意別人怎麼看自己，偶爾還會給人難以捉摸的印象。但他們其實很有想法，遇到問題不會盲目跟風，反而擅長跳出框架找出新解方。平時看似隨性，關鍵時刻卻可能提出讓全場眼睛一亮的點子。水瓶座也很重視個人界線，不合理的要求不會照單全收，越想用情緒控制他們，越容易碰壁。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 天蠍座 職場

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