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前半年窮忙？「四大生肖」年底運勢大逆轉…職場爽爽過、荷包也滿滿
前幾個月忙得團團轉，收入卻不見起色？搜狐網分享，年底將至，有四個生肖準備轉運，過去的努力看見回報，有人獎金入袋，有人靠合作增加收入，從窮忙到荷包變厚，年底好運大爆發。
生肖牛／前半年卡關 年底獎金入袋
生肖牛前幾個月埋頭苦幹，專案卻頻頻卡關，收入也不如預期。到了年底，過去延宕的工作有望順利收尾，績效獎金跟著入帳，老客戶也可能帶來新訂單。之前捨不得花的錢，年底終於有餘裕安排。
生肖蛇／看似停滯 年底突然爆發
生肖蛇前半年看似沒有進展，其實一直在累積實力、等待機會。到了年底，有望迎來跨界合作，甚至獲得前輩提攜，過去不被看好的能力終於受到肯定，正職與副業都有機會增加收入。
生肖馬／前半年踩雷 年底財運翻紅
生肖馬前幾個月嘗試不少新方向，卻常常事倍功半，甚至一度懷疑自己走錯路。到了年底，先前累積的經驗派上用場，小計畫有望搭上年末商機，訂單與業績同步升溫，收入也跟著增加。
生肖狗／總替人收尾 年底輪到自己
生肖狗前半年總是替別人扛責任，忙著收拾善後，自己的付出卻不一定被看見。到了年底，長期表現有望獲得肯定，升遷、加薪或大型合作機會接連出現，過去拖欠的款項也可能回收，終於輪到自己享受成果。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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